Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların daha da geliştirilmesi amacıyla 2004 yılında kurulan Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Turkey/ABFT) 15. Yıl Dönümünde gerçekleştirdiği Gala davetinde kamu ve özel sektör liderlerini bir araya getirdi. Bu yıl ilk kez düzenlenen “AmCham Ödülleri” kapsamında 7 kategoride ödüller dağıtılırken, Serra Akçaoğlu dernek başkanlığını Tankut Turnaoğlu’na devretti.

Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Serra Akçaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen davete her iki ülkenin kamu ve özel sektör temsilcilerinden 200 kişi katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye Cumhuriyeti Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell, Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve onur konuğu olarak Coca-Cola Operasyonlar Başkanı (President & COO) Brian Smith’in bulunduğu geceye, kamu temsilcileri (Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Kurulları), Amerika’dan özel sektör kuruluşları (ABD Ticaret Odası, ATS), Türk özel sektörünü temsil eden kuruluşlar (DEİK/TAİK, TOBB, İTO, TUSIAD, YASED, TÜBİSAD, AİFD) ile önde gelen iş adamları, akademisyenler ve gazeteciler katıldı.

Daria Darnell: “Yatırım ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”

ABD İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell: “ABD ve Türkiye arasındaki ticari ilişki henüz tam potansiyeline ulaşmadı. Bunu değiştirmek istiyoruz. Yatırım ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla ABD şirketlerine erişim sağlama ve Türkiye'deki iş ortamını güçlendirmek için birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Serra Akçaoğlu: “Türkiye Ekonomisine İnancımız Tam. Güçlü Üye Tabanımız ile Faaliyetlerimizi Artırarak Sürdürüyoruz.”

Galanın açılış konuşmasını yapan Amerikan Şirketler Derneği Başkanı ve Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, “Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan inancımız ve güçlü üye tabanımız ile faaliyetlerimizi artırarak sürdürdük.” dedi.

Akçaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Üyelerimiz arasında dünyanın önde gelen markaları var. Bu şirketler, Türkiye’ye inandıkları ve güvendikleri için ülkemize yatırım yapmış bulunuyor. Üyelerimiz ekonomimize 50 milyar doların üzerinde katkı ve 95.000 kişiye de istihdam fırsatı sağlıyor. Üyelerimiz arasında, Türkiye’de üretim tesisi, inovasyon ve mühendislik merkezi açmış olan markalar var. Aynı zamanda, bölgesel merkezini Türkiye’ye taşımış 20 üyemiz bulunuyor. Tüm bu çalışmalar ülkemize üretim, Ar-Ge, istihdam ve en iyi uygulamaların taşınması konularında katkı sağlıyor. Üyelerimiz bu çalışmaları yaparken, hem kamu-özel sektör iş birliğini önceliklendiriyor, hem de ülkemizi global platformlarda potansiyeline yakışır şekilde temsil ediyorlar.”

Tankut Turnaoğlu: “Türkiye’deki Amerikan iş dünyasının ve yatırımcıların öncü sesi olmayı sürdüreceğiz.”

Başkanlık görevini devralan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu: “2014’den bu yana Yönetim Kurulu’nda görev yapmaktan büyük gurur duyduğum AmCham Turkey/ABFT’nin Başkanlık görevini devralmaktan büyük onur duyuyorum. Bayrağı değerli iş insanı, Citibank CEO’su Sayın Serra Akcaoğlu’ndan devralırken, kendisine tüm katkıları ve liderliği için hem şahsım hem de AmCham Turkey/ABFT üyeleri adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Tankut Turnaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “28 yıldır Amerikan şirketindeki yöneticilik deneyimimle, bu kez AmCham Turkey/ABFT’de Başkan olarak katkıda bulunabilecek olmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Hepsi birbirinden deneyimli ve kıymetli Yönetim Kurulu üyelerimiz ve tüm üye şirketlerimiz ile birlikte Türkiye’deki Amerikan iş dünyasının ve yatırımcıların öncü sesi olmaya, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaret ve yatırımların geliştirilmesi amacıyla köprü görevimizi sürdürmeye ve ülkemizdeki iş ortamının güçlendirilmesi yönünde çalışmaya devam edeceğiz.”