Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından dört yıl önce İstanbul Çekmeköy’de kurulan ve 1.5 asır sonra açılan ilk Amerikan Koleji olan SEV Amerikan Koleji (SAC) bu yıl ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde konuşan, 2016 yılında Wired dergisi tarafından dünyada teknolojiye yön veren 100 global isimden biri olarak gösterilen seri girişimci ve Lidyana.com kurucusu Hakan Baş, gençlerle girişimcilik tecrübelerini paylaştı ve tavsiyelerde bulundu:

“Pozitif ama gerçekçi olun. Başarı olunca para da gelir asıl hedefiniz saygınlık olsun. İnsanların güvenini kaybetmektense servetinizi kaybedin. Hiç hak yemeyin ama kimseye de hakkınızı yedirmeyin. Kesinlikle kodlama öğrenin. Hiç açık vermeyin, kimseye bel bağlamayın. Ailenize zaman ayırın, anneniz aradığında telefonu sessize alırsanız sonra üzülürsünüz.”

Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarını aynı çatı altında buluşturan Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından dört yıl önce 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında İstanbul Çekmeköy’de kurulan SEV Amerikan Koleji (SAC) bu yıl ilk mezunlarını verdi.

Kuruluşları 1800’lü yıllara kadar uzanan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir ve Tarsus Amerikan Kolejleri’nin bağlı olduğu SEV tarafından eğitime kazandırılan SAC’nin ilk mezunları, düzenlenen törenle kep giyip diplomalarını aldı.

SAC’nin ‘eğitim vadisi’ Çekmeköy’de bulunan kampüsünde düzenlenen törene SEV Mütevelli Heyeti Başkanı Tamer Şahinbaş, SEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane, SEV Genel Müdürü Binnur Karademirile SEV ve SAC yöneticileri, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri katıldı.