BES'te yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre BES'e evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı getiriliyor.

4 KASIM, 20190
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BES'te yeni dönem başladı

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yönelik yapılacak olan değişiklikler şöyle sıralandı: 

- Programa göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.

- Sisteme girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

- Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

- Bireysel emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

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