Türkiye’nin ilk hobi ve aktivite festivali Big Boyz Festival’in 2.’sine 8 bin kişi katıldı. 5-6 Mayıs tarihlerinde Kemer Country’de “büyüklere oyuncaklar” konseptiyle düzenlenen Big Boyz Festival, gün boyunca meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sundu. Aksiyon ve eğlence dolu festivalin ilk gününde, dünyanın en iyi DJ’lerinden biri olarak gösterilen DJ Burak Yeter olağanüstü performansıyla hayranlarını coştururken, doğum gününü de kendisini izlemeye gelenlerle kutladı. Festivalin ilk gecesinde rock müziğin hit isimlerinden Teoman, verdiği muhteşem konserle festival ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Aksiyon ve eğlence dolu atmosferini 2. gününde de artırarak devam eden Big Boyz Festival, “Move On” parçasıyla dünyaca tanınan Deeperise ve yine rock müziğin sevilen isimlerinden Fatma Turgut’un konserleri ile misafirlerini dansa da müziğe de eğlenceye de doyurdu!

Kemer Country Club’taki 15 bin metrekarelik alanda meraklılarına araba, motosiklet, spor, eğlence, hava, kara ve denizde kullanılan en heyecan verici araçları deneyimleme fırsatı sunan festival dev konserler, nefes kesen macera dolu aktiviteler, hobiler, alana özel dizayn edilen keyifli alışveriş noktaları, çılgın partiler, kick boks gösteri maçları ile şaşırtıcı ve unutulmaz anlara sahne oldu. Festival alanına giriş yapan Harley Davidson korteji ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Ünlü isimler katıldı

Ziyaretçiler, ilgi alanlarına göre rol model olarak kabul ettikleri Ragıp Savaş, Okan Can Yantır, Murat Yorgancılar, Tufan Akdeniz, Tunç Lokmanhekim, Murat Yazıcı ve Birkan Polat gibi usta isimlerle tanışıp sohbet etme imkanı da buldular. Festivali Doğa Rutkay, Kerim Can Kamal, Tamer Karadağlı ve Vatanım Sensin dizisinin sevilen oyuncusu Pınar Deniz gibi ünlü isimler de ziyaret ederek eğlenceli vakit geçirdiler.