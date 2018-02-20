Bitcoin 11 bin doları aştı

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli sanal para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8.39 artarak 11 bin 546 dolara yükseldi. Bitcoin dışında en yüksek hacimli ilk 10 sanal para biriminde gözlemlenen artış, piyasa hacmine olumlu yansıdı.



Toplam 1,547 adet sanal para biriminin oluşturduğu kripto para birimleri piyasa hacmi son 24 saatte 15 milyar dolara karşılık gelen yüzde 3.0’lık bir artışla 511 milyar 173 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 274 milyon dolar olarak hesaplanırken, Bitcoin piyasanın yüzde 38.1’ini oluşturdu.



Kripto para birimlerindeki en yüksek hacimli ilk 10 sanal para birimindeki son 24 saatlik değişimler ise;



- Ethereum yüzde 2.08,



- Ripple yüzde 1.18,

- Bitcoin Cash yüzde 2.0



- Litecoin yüzde 15.44



-Cardano yüzde 2.49



- NEO yüzde 6.88,



- EOS yüzde 3.65



- Dash yüzde 4.83 artarken



- Stellar yüzde 1.82 düştü.