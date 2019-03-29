"Brexit en çok Türkiye'yi etkiler"

EBRD, anlaşmasız Brexit'in en çok Türkiye, Polonya ve Güney Kıbrıs'ı etkileyeceğini söyledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İngiltere'nin bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılması halinde Avrupa'nın gelişmekte olan ekonomileri ve Türkiye ile ticaretin zarar göreceğini söyledi.

EBRD, anlaşmasız Brexit'in ticaret bağlantılarına zarar vermesi halinde gelişmekte olan Avrupa ülkeler ve Türkiye'nin toplam yüzde 6,8'lik ihracatlarının bundan etkileneceğini vurguladı.

En çok etkilenecek ülkeler olarak Güney Kıbrıs, Türkiye ve Polonya'yı işaret eden EBRD, "Hem Türkiye hem de Polonya en çok etkilenen ülkeler olacaklar. Bu iki ülkenin İngiltere ile 2015'te doğrudan ve dolaylı ihracatları 12 milyar dolar civarındaydı" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Reuters'da yer alan ve ABD kaynaklarına dayandırılan habere göre Avrupa Birliği diplomatları İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılma ihtimalinin her zamankinden çok daha yüksek olduğuna inandıklarını söylediler.