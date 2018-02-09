"Brexit'in riskleri yakından izlenmeli"

İSO, kamu-özel sektör iş birliğinde Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine destek olmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı ile istişare toplantısı düzenledi.

Dört yıl içinde beşinci kez düzenlenen İSO ve Ekonomi Bakanlığı buluşmasında sanayinin sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıya İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ekonomi Bakanlığı yetkilileri ile İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri katıldı.

Erdal Bahçıvan, sanayicinin yaşadığı önemli sorunları dile getirdiği konuşmasında Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) gibi uygulamalara dikkat çekti.

Bahçıvan, Türkiye’nin AB ile 22 yıldır sürdürdüğü Gümrük Birliği nedeniyle içinde bulunduğu durumun artık sürdürülebilir olmadığını vurguladı ve ekledi:

"Özel sektör olarak, Gümrük Birliği’nin revize edilmesi sürecinde yer alarak bilgi ve deneyimimizle katkıda bulunmak istiyoruz.

"Ekonomi Bakanlığımızca yürütülmekte olan STA müzakerelerinde de özel sektörün yer alması faydalı olacak.

"Yine gerek mevzuat gerekse uygulama anlamında önemli sıkıntılar yaşadığımız DİR’de geçmişten kalan hantal ve iş yapma hızını olumsuz etkileyen uygulamalar gözden geçirilerek gelişen ihtiyaçları karşılayacak yeni bir sistem oluşturulmalı.

"Firmalar artık bir rating sistemiyle değerlendirilmeli, işini düzgün yapan firmaların hantal uygulamaların bedelini ödemesinin önüne geçilmeli.

"Rating sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmakta olan 'Turquality' sistemine benzer bir model şeklinde kurgulanması doğru olacak."

Bahçıvan, ayrıca Türkiye'nin Almanya’dan sonra Avrupa’daki en büyük ticaret ortağı olan ve önemli ticaret fazlası verdiği İngiltere ile serbest ticaret rejiminin sürmesinin önemine değinerek, "AB ile İngiltere arasında yeni ticaret rejimini şekillendirecek olan Brexit anlaşmasının ülkemiz riskleri açısından yakından izlenmesi gerekli" dedi.

Sanayi atılımının finansmanı noktasında yeni nesil Kalkınma Bankacılığının önemini vurgulayan Bahçıvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki başarılı örneklerde sanayi yatırımlarının arkasında kamunun desteğini görüyoruz.

"Bizim de mevcut Kalkınma Bankamızın bu doğrultuda yeniden yapılandırılmasını tartışmamız gerekiyor.

"Bu Banka, sanayicilere Türk Lirası cinsi, uzun vadeli uygun maliyetler ile yatırım ve proje kredilerini sağlamalıdır.

"Eximbank kredilerindeki teminatlar için KGF kaynaklarından yararlanma imkanı ile iki kurum arasında önemli potansiyele sahip bir ilişki kuruldu.

"Bu ilişki daha da güçlendirilerek ihracatçılarımız için güçlü bir kaldıraç etkisi sağlanmalı.

"Geçen yıl reel sektöre nefes aldıran KGF uygulamalarının kalıcı hale getirilmesini, yeni dönemde farklılaşarak, sanayimizin ihtiyaç duyacağı yeni kapasitelerin oluşturulmasında ve katma değeri yüksek, nitelikli ve cari açığa destek verecek üretimin desteklenmesinde önemli bir işlev üstlenmesini beklemekteyiz."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de sanayicinin sorunlarının çözümüne yönelik olarak şunları söyledi:

"Gümrük Birliği başta olmak üzere aldığımız pek çok kararda sizlerle beraber olmamız lazım.

"Biz de her fırsatta bunu gerçekleştiriyoruz.

"Sadece İSO değil, aynı zamanda Adana, Bursa, Samsun, Antep gibi pek çok şehirle bir araya geliyoruz.

"Yakın zamanda Kalkınma Bankası’na yönelik bir adımla karşınıza geleceğiz.

"Gümrük Birliği de mutlaka güncellendirilecek."