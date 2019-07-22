CEO Band, Bodrum'da sahne aldı

Capital ve Ekonomist dergilerinin her yıl ilgiyle izlenen CEO Band etkinliği, bu yıl Bodrum’da gerçekleştirildi.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından her yıl büyük ilgi gören “CEO Band” etkinliği, bu yıl Bodrum’da gerçekleştirildi. MESA Bodrum Demirbükü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, iş dünyasının liderleri sahne aldı.

20 Temmuz’da gerçekleştirilen etkinliğe aralarında Aydın Doğan, Nihat Özdemir ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ında bulunduğu 300 seçkin isim katıldı. Gecede iş dünyasının liderlerinden oluşan “Ceo Band grubu” sahne aldı.

Hem gitar hem vokalde Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan, davulda Willis Towers Watson İş Geliştirme Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Atasagun, vokalde Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday, hem gitar hem de vokalde Türk Telekom CEO’su Paul Doany, vokalde Şok Marketler Genel Müdürü Uğur Demirel, Damnus Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Cömert rockdan popa kadar oldukça geniş bir repertuar ile dinleyicilere eşsiz bir konser verdiler.