Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak kaydıyla, Çin hükümeti donmuş domuz eti, farmasötik ürünler, kağıt ürünleri, ve bazı yüksek teknoloji ekipmanlarının dahil olduğu ürün gamlarında ithalat tarifelerinin düşürüleceği belirtildi.

Çin Maliye Bakanlığının Pazartesi günü yaptığı açıklamasında, 859 çeşit ürün için bu yıl daha düşük tarife standartı belirlendiği bildirildi. Açıklamada domuz gribi nedeniyle sıkıntı yaşanan dondurulmuş domuz etine ek olarak, dondurulmuş avokado, portakal suyu, astım ve diabet ilaçları, entegre devreler için anahtar bileşenler ve makineler ile bazı kağıt ürünleri de dahil olmak üzere vergilerin düşürüleceği belirtildi.

Açıklamada bu hamlenin doğrudan ABD-Çin ticaret savaşıyla alakalı değil, Trump yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında ekonominin açılmasıyla ilgili olduğu bildirildi. Ekonomik büyümenin gelecek sene yüzde altı ya da daha altına gerilemesinin beklenmesiyle, yetkililer aynı zamanda ithal edilen tüketici ürünlerinin maliyetini de düşürmeyi hedefliyor. 2017 yılından bu yana Çin, şarap, bebek ürünleri, viski ve deniz ürünleri gibi genişletilmiş 2020 listesinde de bulunan ithal ürünlere yönelik tarifeleri düşürüyor. Listede, akıllı telefon kamera sensörleri, likit kristal ekranlarda kullanılan cam ve ileri teknoloji TV'ler ile akıllı telefonlarda bulunan organik ışık yayan diyot (OLED) ekranlar ve yarı iletken test ekipmanlarına ek olarak astım ve diyabet ilaçları da bulunuyor.

Açıklamaya göre, Yeni Zelanda, Peru, Kosta Rika, İsviçre, İzlanda, Singapur, Avustralya, Güney Kore, Gürcistan, Şili ve Pakistan Çin ile yaptıkları serbest ticaret anlaşması kapsamında daha da düşük vergi imkanına sahip olacaklar.