Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, dün sonsuzluğa uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede cuma günü 80 yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Demirören için ilk tören saat 10.20’de Şişhane’deki Demirören Holding binası önünde yapıldı. Demirören’in naaşı Demirören Holding’in önüne getirildiğinde çalışanları gözyaşlarına boğuldu. Törende Demirören Ailesi çalışanların taziyelerini kabul etti. Erdoğan Demirören için dualar okundu ve helallik alındı. Holding çalışanları ‘baba’ diye hitap ettikleri Erdoğan Demirören’in ardından gözyaşlarına boğuldu. Milangaz Genel Müdürü ve Demirören Holding İcra Kurulu Üyesi Koray Yanç törendeki konuşmasında, “Ülkesini seven, bizim babamız, atamız, ağabeyimiz, yol arkadaşımız, can yoldaşımız Türkiye’nin nadide yetiştirdiği en büyük sanayici ve işadamlarından Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Erdoğan Demirören’i ebediyete uğurluyoruz. Umarım ki bizi seyrediyordur. Allah bu mübarek ramazan ayında, mübarek bir sala vakti son nefesini veren, Kadir Gecesi’nin gününde toprağa intikal eden çok sevgili Erdoğan Demirörenimizi, büyüğümüzü ebediyete uğurluyoruz” dedi. Ardından cenaze dualar eşliğinde Fatih Camisi’ne götürüldü.

TORUNLARI TABUTUN BAŞINDA BEKLEDİ

Erdoğan Demirören’in tabutunun başında torunları Kaan Demirören, Erdoğan Demirören, Murat Oktay ve Emre Cemal Demirören bekledi. Eşi Tülin Demirören ile çocukları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören ve Meltem Demirören Oktay, damadı Kıvanç Oktay, gelinleri Revna ve Reyhan Demirören ile torunları taziyeleri kabul etti. Fatih Camisi’ndeki törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eski Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar, eski başbakanlardan Tansu Çiller, eski bakanlardan Namık Kemal Zeybek, Egemen Bağış, Muammer Güler, Cavit Kavak ve Cavit Çağlar da katıldı.

MÜFTÜ, YUNUS EMRE’NİN ŞİİRİNİ OKUDU

Erdoğan Demirören’in cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı. Müftü Yılmaz, “Dünyaya gelirken ağlayarak geliyoruz, giderken de insanları ağlayarak bırakıp gidiyoruz. Allah Kitab-ı Keriminde ölümü ve hayatı hangimizin daha iyi, daha değerli işler yaptığını görmek için yarattığını buyuruyor. Bu dünyaya iyi işler, iyi ameller yapmak için geliyoruz. Bize ayrılan sayılı nefesi tamamlayıp, geride güzel ameller bırakıp gidiyoruz. Bugün son görevimizi ifa etmek üzere cenazesi başında bulunduğumuz Erdoğan Demirören Bey de böyle güzellikler bırakarak milletine, ailesine veda eden bir güzel insandır” dedi ve Yunus Emre’nin ‘Biz Dünyadan Gider Olduk’ şiirini okudu. Daha sonra Erdoğan Demirören için helallik alındı ve cenaze namazı kılındı.

BAŞBAKAN YILDIRIM OMUZ VERDİ

Erdoğan Demirören’in tabutuna oğulları Yıldırım Demirören ve Tayfun Demirören, damadı Kıvanç Oktay ile torunlarının yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım da omuz verdi. Erdoğan Demirören’in cenazesi dualarla cenaze arabasına konuldu ve Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında defnedildi.

BABAYA SON GÖREV

ERDOĞAN Demirören’in cenazesiyle birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı’na aile üyelerinin yanı sıra eski bakanlardan Muammer Güler, Egemen Bağış, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Demirören Medya Grup Başkanı Mehmet Soysal, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, işadamları Cefi Kamhi, Mustafa Süzer, Baran Süzer, Hüsnü Özyeğin, Yılmaz Ulusoy, Serdal Adalı ile TFF’den Servet Yıldırım, Göksel Gümüşdağ, Mustafa Denizli, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Yalçındağ ile sanatçı Gülben Ergen’in de bulunduğu onlarca kişi geldi. Cenaze aracından alınan Erdoğan Demirören’in tabutunu aile üyeleri kabristana kadar taşıdı. Tayfun Demirören babasını mezara yerleştirerek son görevini yerine getirdi. Demirören Ailesi daha sonra sırayla mezara toprak attı. Erdoğan Demirören’in mezarına zemzem suyu döküldü.

İYİ İNSANDI

CENAZE törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, Erdoğan Demirören için şunları söyledi: “Bir ömrü memleket için, memleketin sanayisi için, çalışanın alın teri için, ülkemizin kalkınması için tüketmiş olan Erdoğan Demirören’e Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemiz için çok şey yaptı. Birçok sanayi tesisiyle ülkenin kalkınmasına katkı sağladı. Binlerce insanın evine ekmek götürmesini sağladı. Söyleyecek tek şey, iyi bir insandı. Biz kendisini iyi biliriz. Mekânı cennet olsun. Mübarek günlerde hakkın rahmetine kavuştu. Ölüm bir gerçek, hepimiz bir gün bu günü yaşayacağız. Allah o günde yardımcımız olsun. İmandan, kitaptan ayırmasın diyorum. Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim, hem de Cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum.”

BARDAĞIN BOŞ TARAFINI GÖRMÜYORDU

TBMM Başkanı İsmail Kahraman: “Çok değerli bir zat. Çok dolu dolu, çok faydalı, ülkemiz için de çok büyük istifadeler edindiğimiz bir şahsiyet. Ticaret Üniversitesi mütevelli heyetinde 8 sene birlikte olduk. Muhterem değerli bir insan, çok çok faydalı bir insan. Beraberliğimizde hiçbir zaman bardağın boş tarafını görmüyordu. Zaten iş hayatına çok küçükten başlamış, pişmiş, ticari hayatı biliyor, geniş bir entelektüel kültür... Değerli bir insan, başımız sağ olsun.”

KÂBE ÖRTÜSÜYLE VEDA

Erdoğan Demirören son yolculuğuna uğurlanırken tabutunun üzerine 2. Mahmut döneminde dokunmuş Kâbe örtüsü serildi. Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, konuşmasında Yunus Emre’nin ‘Biz Dünyadan Gider Olduk’ şiirini okudu. Cenaze namazında saf tutanlar arasında Demirören Ailesi üyeleri, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra devletin zirvesi de yer aldı. Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanımız hemen aileyi aradı görüştü, bugün kendisi katılamıyor. Ben hem kendim, hem de Cumhurbaşkanımız adına bu cenazeye katılıyorum” dedi. İstanbul polisi, çok sayıda siyasi ismi bir araya getiren cenaze töreni için Fatih Camisi’nde yoğun güvenlik önlemi aldı. Cami avlusuna girmek isteyenlerin üzerleri arandı ve x-ray cihazından geçirildi. Taziye alanı için Fatih Camisi’nin dev şemsiyelerinin yanına bir de çadır kuruldu.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

Demirören Ailesi, cenaze namazı kılınmadan önce Fatih Camisi’nde taziyeleri kabul ederken başsağlığı dilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Taziyeler Erdoğan Demirören’in toprağa verildiği Zincirlikuyu Mezarlığı’nda da devam etti. Erdoğan Demirören’in cenazesi dualar eşliğinde defnedilirken mezarı çiçeklerle kaplandı. Törene iş dünyasından katılan isimler arasında Ali Koç, Mehmet Büyükekşi, Levent Kızıl, Fuat Tosyalı, İbrahim Polat, Hüsnü Akhan, İmam Altınbaş, Mahmut Özgener, Faruk Süren, Ali Sabancı, Vuslat Doğan Sabancı, Begümhan Doğan Faralyalı, Aziz Yıldırım, Cavit Çağlar, Hüseyin Aydın, Osman Arslan, İlker Aycı, Hüsamettin Kavi, Metin Kalkavan, Şekip Avdagiç, Ali Ağaoğlu, Abdürrahim Albayrak, Mehmet Ziylan, Ali Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Sofu Altınbaş, Nilüfer Bulut, Zeynep Bodur, İbrahim Kefeli, Kadir Topbaş, Özcan Tahincioğlu, Suzan Toplusoy, Ozan Balaban, Emir Sarıgül, Erol Bilecik, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Mehmet Ali Yalçındağ, Erdal Bahçıvan, Ediz Elhadef, Erhan Kamışlı, Emine Kamışlı, Alican Ulusoy, Yılmaz Ulusoy, Mustafa Cengiz, Erdal Bahçıvan ve Osman Çarmıklı da yer aldı.