"Destek sürecek, ihracata odaklanın"

Reel sektöre desteklerinin süreceğini belirten Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Daha çok Ar-Ge yapın, daha çok inovasyona önem verin, daha çok ihracat yapın biz sizin daima destekçiniz olacağız" dedi.

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı olan UNICERA İstanbul Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı, 80 bin metrekare gibi rekor bir alanda CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. Fuarın açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, sektörün yüksek katma değerli üretim yaptığını belirterek, “Ar-Ge, markalaşma, tasarım ve ihracata odaklanın. Biz hükümet olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin en büyük ihtisas fuarı UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı, CNR EXPO Yeşilköy’de açıldı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile gerçekleştirilen fuarın açılışı, CNR Holding Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İstanbul Valisi Vasip Şahin, TSF Başkanı Erdem Çenesiz ve TİMDER Başkanı Aydın Eşer tarafından yapıldı.

Fuar açılışında konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin çıkışının yüksek katma değerli ürün ihracatı olduğunu söyledi. Seramik sektöründe üretiminin yüzde 50’sinden fazla ihraç eden işletmeler bulunduğuna dikkat çeken Şimşek, sektörün Ar-Ge, tasarım, marka bilinirliği ve ihracata odaklanması gerektiğini vurguladı. Şimşek, “Dünyada rekabette öne çıkabilmek için Ar-Ge ve inovasyon şart. Sizler marka bilinirliği için İtalya’dan şirketler alıyorsunuz. Bu çok önemli. Daha çok Ar-Ge yapın, daha çok inovasyona önem verin, daha çok ihracat yapın biz sizin daima destekçiniz olacağız” dedi.

"Büyümeyi öz kaynakla yapın"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, bankalardan borç almak yerine şirketlere öz kaynakla büyüme tavsiyesinde bulunarak, “Sermaye artırımlarına vergi teşvikleri getirdik. Bu yüzden öz sermaye ile büyümek önemli. Ayrıca, kâr marjı düşük olan alanlara yatırıp yapmayın” diye konuştu. Seramik sektörünün 1 milyar dolarlık ihracatını bu yıl içinde yüzde 10 artırma hedefine de değinen Şimşek, “Bu artış oranını oldukça mütevazi buldum. Sizin bu rakamı daha da yukarılara çıkarmanız mümkün. Sektör büyük birikime sahip. Bunu tasarımla taçlandırın ve daha çok kârlı ürünler üretin” şeklinde konuştu.