"Dijital altyapı yatırımı teşvik edilmeli"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Anadolu’da üretime odaklanmış sektörlerin dijitalleşmesi sürecine katkıda bulunabilmek ve sektörler bazında dijital dönüşümde atılması gereken adımları belirlemek amacıyla Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hayata geçirdiği Dijital Anadolu Projesi, “Dijital Liderleri” Antalya’da KOBİ’lerle buluşturdu. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Antalyalı KOBİ’lerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve akademi çevresinde de katılımcılar Dijital Liderleri dinledi.

Dijital Anadolu Antalya Toplantısı’nın açılış konuşmaları TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-BAKSİFED Yönetim kurulu Başkanı Ali Eroğlu tarafından yapıldı.

Antalya’nın ardından Kocaeli, İzmir, Bursa ve Adana’da yapılacak etkinliklerle sürdürülecek proje kapsamında, her ilde üretimde hâkim olunan sektörler ele alınacak ve ilgili sektörler için dijital dönüşümde yol haritası niteliğinde bir de rapor açıklanacak.

“Türkiye, kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisi inşa etmelidir”

Dijital Anadolu Projesi’nin Antalya etkinliğinde konuşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, dijitalleşme ile artık yeni bir sanayi devriminin başladığını belirterek, “Günümüzde artık büyük balık küçük balığı değil; hızlı balık yavaş balığı yutuyor. Teknolojik altyapı ile birlikte hızı oluşturan en önemli unsur ise nitelikli insan kaynağı gücünü yaratmaktan geçiyor” dedi. 2020 yılında yapay zekâ ile 1,8 milyon işin ortadan kalkacağını ve 2.3 milyon yeni iş kolunun ortaya çıkacağını vurgulayan Kadooğlu, şöyle konuştu: “Sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde, ‘bulut bilişim, sanayi 4.0, nesnelerin interneti ve yapay zekâ’ olarak adlandırılan dijital altyapıya yapılacak yatırımlar teşvik edilmeli. KOBİ’lerde teşvik ve destek sistemiyle bilgi işlem teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı; insan kaynakları ve eğitim sistemine yatırım yapılmalı; bilgi güvenliği ile Dijital Anadolu projesinin en önemli ayakları olan e-ticaret ve mobil ticaret yatırımları artırılmalıdır. Türkiye bu konuda, kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisi inşa etmelidir.”

“Bankacılık yapma şeklimiz ve bakış açımız dijitalleşme odağında dönüşüm geçiriyor”

Günümüzde teknolojinin başını çektiği dijital bir devrim yaşandığını söyleyen Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek ise, “Eskiden sadece teknoloji şirketlerine özgü olan ya da onlarla anılan dijitalleşme kavramının, artık sektörden bağımsız şekilde herkes tarafından sahiplenildiğini ve firmaların baş döndürücü bir şekilde müşterilerinin hayatını kolaylaştıran yenilikleri onların kullanımına sunma gayretinde olduğunu gözlemliyoruz. Dijitalleşme bütün sektörleri, iş kollarını etkileyecek bir trend. Bankacılık yapma şeklimiz de bakış açımız da dijitalleşme odağında dönüşüm geçiriyor. Ülkemizdeki bankacılık sisteminin en önemli oyuncusu olarak biz de değişime direnebileceğimizi, yaptığımız işin gelecekte de aynı şekliyle devam edeceğini asla varsayamazdık. Bu dönüşüm ile beraber İş Bankası olarak gerek yürüttüğümüz çalışmaların gerekse de iç süreçlerimizin odağına dijitalleşmeyi entegre ettik” şeklinde konuştu.

“Tarım dijitalleşmede fırsatlar barındırıyor”

Tarım sektörünün dijitalleşmede fırsatlar barındırdığına dikkat çeken TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve BAKSİFED Başkanı Ali Eroğlu da şunları söyledi: “Yeni Zelanda ve Avusturalya’nın, özellikle tarım ve hayvancılık sektöründe dijital teknolojileri kullanarak üretimlerinde nasıl bir katma değer artışı yarattıkları ortada. Yeni Zelanda, uydu teknolojisi ile hayvanlarını besin değeri yüksek yeşil alanlara yönlendirerek verimliliğini artırıp, en yakın rakibini ihracatta geçerek ilk sıraya yerleşti. Antalya neden turizm ve tarım gibi iki güçlü sektöründe dijitalleşme ile kendine en uygun modeli yaratıp bu sıçramayı gerçekleştiremesin? Doğal kaynaklarının sunduğu nimetlerden oluşmuş endüstrisinin yaratacağı katma değerden neden yararlanamasın? Tarım, özellikle de seracılık, dijitalleşme ve teknoloji geliştirmeye daha çok ihtiyacı olan ve daha çok fırsatlar barındıran bir alan.”

Dijital Tarım başlığıyla panel düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut “Kurumların Dönüşümü; Bankalar Arası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko “Ödeme Teknolojilerinin Dönüşümü”; Microsoft Ortadoğu Sorumlusu Mehmet Üner “Bulut Bilişim”;

Fujitsu Kanal Satış Direktörü Emin Çalıklı ise “Dijital Dönüşüm” başlıklarıyla birer konuşma yaptı. Etkinlikte ayrıca İşNet İş Ortakları Satış Müdürü Ayhan Akgöz (E-Fatura-E-Arşiv-E-Muhasebe), Digital Partners CEO’su Tunç Güzelbey (Dijital Pazarlama), E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel (E-Ticaret) ve Monitera Kurucusu Metin Kahraman da (Sosyal Medya, Sosyal KOBİ) birer konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Dijital Anadolu Projesi Koordinatörü Başar Ceylan moderatörlüğünde Başarı Hikayeleri paneli de düzenlendi. Panele, AGT Ağaç Sanayi BT Direktörü Engin Çeliktuğ ve Klonbnist Bilişim Çözümleri Kurucu Ortağı Arif Molon katıldı. Antalya etkinliğinin ana teması olan tarım sektörünün dijitalleşmesi konusunda, BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Eroğlu moderatörlüğünde düzenlenen “Dijital Tarım” panelinde ise, TABİT AŞ Kurucu Ortağı Coşkun Yıldırım, Haluk Atamal Tarım Otomasyon Sistemleri Kurucusu Haluk Atamal ve BCB Danışmanı Erol Lengerli konuşmacı olarak yer aldı.

Dijital Anadolu raporu açıklanacak

Dijital Anadolu projesi, Antalya’nın ardından Kocaeli, İzmir, Bursa ve Adana’da yapılacak etkinliklerle devam edecek. Her il için, üretimde hâkim olunan sektörlerinden birine odaklanacak olan Dijital Anadolu etkinliklerinde aynı zamanda o ilde incelenecek sektöre ilişkin saha çalışmaları da gerçekleştirilecek. Proje kapsamında TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek’in koordinatörlüğünde Boğaziçi Counseling for Business (BCB) tarafından sahada yürütülen çalışmalarla, iller ve ilgili sektörlerin dijitalleşme süreçleri de ölçümlenecek ve değerlendirmesi yapılacak. Projeyle, sektörler bazında dijitalleşme için atılması gereken adımların ve yol haritasının ne olması gerektiğine ilişkin bir de rapor sunulacak.