Dünyada ve Türkiye’de teknoloji dönüşümünün tam merkezinde yer alan SAP’nin Capital Dergisi işbirliğiyle düzenlediği Dijital Dönüşüm ’19 Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarını, iş ve teknoloji dünyasını buluşturdu. Türkiye'de kurumların ihtiyaçlara daha hızlı yanıt vererek, daha akıllı hizmet ve ürünler sunabilmesini sağlayan dijital dönüşümü odağına alan zirvede; dönüşümün Türkiye’ye sağlayacağı katma değerlere odaklanıldı. Katılımcılar, zirvede Türkiye’nin öncü kurum ve şirketlerinin ilham verici başarı hikayelerini ve SAP’nin kurumları “akıllı” hale getiren en son çözüm ve yeniliklerini dinleme şansı elde etti. Zirvede ayrıca iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden “Yılın SAP Projeleri” sahiplerini buldu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP’nin Türkiye’de kurum ve işletmelerin dijital dönüşümüne katkısını ve bu katkının ülke ekonomisinde yarattığı değeri şöyle aktardı: “Dünyada değişim ve dönüşümün hızı arttıkça SAP’nin de ürün portföyü sürekli genişliyor, zenginleşiyor. Bunu ekosistemimizle birlikte başarıyoruz. Çünkü ne dünyada ne de Türkiye’de hiçbir kurum bu yolculukta tek başına yol alamıyor. 18 yıldır, Türkiye’de hem özel hem de kamuda 25’ten fazla sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyoruz.”

Dönüşüm dijitalleşme ekseninde devam edecek

Candan, Borsa İstanbul listesinin en tepesindeki şirketlerin %86’dan fazlasının iş süreçlerini SAP çözümleri ile yönettiğini vurguladı. Türkiye'de neredeyse her evde SAP sistemi üzerinde üretilen 10 ürün bulunduğunu; en büyük 10 bankanın 9’unun, yıllık ciroya göre en büyük 10 şirketin 8’inin SAP platform ve çözümleri kullandığını söyleyen Candan, “Türkiye’nin hedefi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmek. Dönüşüm artık dijitalleşme ekseninde devam ediyor. Oyunun kuralları değişiyor dolayısıyla bütün resmi gördüğümüz ancak detaya odaklanabildiğimiz bir strateji kurmamız gerekiyor. Hiçbir sistem tek başına öğrenemiyor. Bu yüzden ekosistem çok önemli. SAP olarak sürdürülebilir büyüme ve rekabette fark yaratabilmeleri için kurumların işlerini sadeleştirip fazla yüklerinden kurtulmalarına yardımcı oluyoruz. Büyük pencereden baktığımız zaman sadece bugünü değil geleceği de görebilmemiz için teknolojiye ihtiyacımız var. Teknoloji, öğrenme süresini azaltıyor. O anın içerisinde toplanan tüm veriyi anlayarak çözmek, bize hem şu an hem de gelecekte hız katacak” diye konuştu.

Açılış konuşmasında Uğur Candan, SAP büyük veri ürününün kalbi olan bir çözümün Türkiye’deki SAP Geliştirme Merkezi’nde Türk mühendisler tarafından yazıldığını ve bu merkezin 2013 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirtti. Ayrıca merkezin mühendis sayısını da iki katına çıkaracaklarını dile getiren Candan, istihdama katkı sağlamak için hayata geçirdikleri SAP Genç Profesyoneller Programı ile de yeni mezun gençleri yetiştirerek işe yerleştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Türbulans dönemine hazırlanmak için ülke olarak pozisyon alacağız

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Oruç Baba İnan ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tarımda Milli Birlik Projesi hakkında bilgi verdi. İklim değişikliği, nüfus artışına bağlı kaynakların azalması gibi doğal değişiklikler ve savaşlar, göçler gibi insan eliyle olan değişikliklerin etkisiyle çağımızı ve kabaca önümüzdeki 50 yılı göz önüne aldığımızda gayet ilginç bir türbulans dönemi yaşayacağımızı söyleyen İnan, şöyle devam etti, “Bu döneme ülke olarak hazırlanmamız ve pozisyon almamız gerekiyor. Dünyada 800 milyon insan açlık çekiyor. Yani, şu an bu türbulans dönemini yaşayan insanlar var. Bizim de bu sürece hazırlanmamız için bir karış toprağın ve bir damla suyun kıymetini bilecek sağlam bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Tarımda Milli Birlik Projesi ile sağlam bir bünye inşa edeceğiz. Bunun için sağlam bir sinir sistemine ihtiyacımız var. Tüm sistemleri yönetecek akla ihtiyacımız var. Biz bu mekanizmadan ilham alarak, bir veri mimarisi inşa edeceğiz. Bu mimariyi çalıştıracak yani bakanlığın kendi içindeki işletim sistemini ve ekosistemiyle bağlantılarını yönetecek bir mekanizma kuracağız. Bunun, bütün köylere, çiftliklere inecek süreçlerini tasarlayacağız. Bu sistemin sahadaki operasyonel yetkinliğine bakacağız. Tüm bunlardan sonra da işimiz bitmeyecek. İşte o gün, tarımda dijitalleşmeye başlayacağız.” diye konuştu.

Dijital dönüşümün kilit unsuru: Akıllı teknolojiler

Zirvede düzenlenen liderler oturumunda SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal moderatörlüğünde PTT Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü İsmail Köse, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve İGA CIO & İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul ve Elektrik Üretimi A.Ş Genel Müdür Dr. İzzet Alagöz kurumlarının dijitalleşme yolculuklarını katılımcılarla paylaştı.

İş ve Teknoloji dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu

Dijital Dönüşüm Zirvesi’nde iş ve teknoloji dünyasının en prestijli ödüllerinden “Yılın SAP Projeleri Ödülleri” de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül alan kurumlar;

Yılın Teknoloji Projesi Ödülü: Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Yılın İnsan Kaynakları Dönüşüm Projesi Ödülü: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Enerji Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Projesi Ödülü: STAR Rafineri/ SOCAR Türkiye

Yılın Mobil Dönüşüm Projesi Ödülü: EWE Turkey Holding

Ulaşım Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Projesi Ödülü: İGA- İstanbul Havalimanı

Kamu Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Projesi Ödülü: Türk Kızılay

MDSap’ın Platin sponsorluğunda ve BTC, Detaysoft, Vektora ve IBM’in Altın sponsorluğunda düzenlenen “Ankara Dijital Dönüşüm Zirvesi’ 19”da SAP’nin en yenilikçi teknolojilerini içeren çözümleri sergilendi. Katılımcılar, büyük veriden değer üreten SAP teknoloji ve uygulamalarını kapsayan SAP HANA ve SAP Tarım Uygulamaları demolarını deneyimleme şansına sahip oldu.