Aylardır maaş alamayan öğretmenlerin eylemleri ile gündeme gelen Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. 18 Aralık’ta başlayan İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında yapılan devir görüşmeleri olumlu sonuçlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, okulun öğretmenlere maaş ödeyememesi sonrasında gelen şikayetler ve ihbarlar üzerine 4 Aralık’ta Doğa Koleji’ne soruşturma başlatmıştı. Okul da 9 Aralık’ta ‘kurumun devri gerçekleştiğinde geciken ödemelerin yapılacağını duyurmuştu.
İTÜ Vakfı’ndan yapılan açıklama şöyle:
“Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ailesi bünyesinde yer alacak. Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İTÜ, Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir.
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır."