Doğa Koleji, artık İTÜ Vakfı'nın

Aylardır maaş alamayan öğretmenlerin eylemleri ile gündeme gelen Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. 18 Aralık’ta başlayan İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında yapılan devir görüşmeleri olumlu sonuçlandı.