Doğa Koleji'nden devir açıklaması

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini açıkladı.

13 ARALIK, 20190
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Doğa Koleji'nden devir açıklaması

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, okulun devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin bugün itibarıyla son aşamaya geldiğini, konu ile ilgili detaylı bilgilendirmenin yarın yapılacağını bildirdi. 

Saçaklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum."

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