Dünyanın en büyük fuar organizasyonu şirketlerinden Deutsche Messe tarafından organize edilen Avrasya bölgesinin en büyük imalat sanayi fuarı 25. Uluslararası WIN EURASIA 2018, tüm endüstri bileşenlerini 15-18 Mart tarihleri arasında TÜYAP İstanbul Kongre Merkezinde bir araya getirecek.

Fuar için düzenlenen basın toplantısına Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Hannover Fairs Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın, Türkiye’nin Makinecileri Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, AKDER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Türüdü, ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu katıldı.

Sektörün de taleplerini göz önünde bulundurarak, Avrupa bölgesinin iki önemli ticari fuarı WIN Automation ve WIN Metalworking'i birleştirdiklerini belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, dünya sanayi devlerini İstanbul’da bir araya getirerek uluslararası ölçekte yeni iş fırsatları sunacaklarını söyledi. İmalat sanayiinin en büyük ve öncü fuarı olan WIN Eurasia ile 360 derece tüm sektörleri bir çatı altında toplayacaklarını belirten Kühnel, “Fuarımız 25. yılında, sanayiinin tüm kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere a'dan z'ye tüm endüstriyrl ürünleri ve hizmetleri bir araya getirirken, başarılı konferans ve seminer programlarının yanı sıra Endüstri 4.0 Festival Alanı ile eşsiz bir platform sunacak” dedi.