Merkez Bankası Aralık ayı 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,46 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,16 ve yüzde 8,94 olarak gerçekleşti.

Dolar kuru beklentisi 5,91'den 5,82'ye indi

2019 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 5,91 TL iken, bu anket döneminde 5,82 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde ise 6,35 TL olarak açıklandı.

Büyüme beklentisinde artış

Anket katılımcılarının GSYH 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,3 iken, bu anket döneminde yüzde 0,4 oldu. 2020 yılı için ise yüzde 3,2'lik büyüme performansı bekleniyor. 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki ankette 3,1'di.

Bir önceki anket döneminde 585,8 milyon dolar olan yıl sonu cari işlemler fazlası beklentisi, bu dönemde 1 milyar 206,1 milyon dolara çıktı. Bir önceki anket döneminde 13,3 milyar dolar olan 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi de bu anket döneminde 13,9 milyar dolara çıktı.

Faiz beklentileri de geriledi

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,56 iken ,bu anket döneminde yüzde 12,40'a geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 13,83 ve yüzde 12,41 olarak gerçekleşti.