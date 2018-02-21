"Enflasyonu yüzde 7'nin altına çekmeliyiz"

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen DEİK Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Yıldırım burada DEİK Yönetim Kurulu üyelerine seslenerek, "Bütün göstergeler iyi de neden faizler istediğimiz düzeyde değil? Neden enflasyonda bu seneyi, beklentilerin üzerinde kapattık? Bu sorunun cevabını biliyoruz. Bu sorunun cevabından sadece biz sorumlu değiliz. Türkiye'de iş yapan herkes sorumludur. Bu bir ortak sorumluluktur. Bir seferberlik anlayışı içerisinde bu mücadeleyi birlikte yapmamız gerekiyor" dedi.

Yıldırım, "El birliği ile enflasyonu da faizi de sürdürülebilir bir düzeye, tercihen yüzde 7'lerin altına çekmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarır Türkiye. Şartlarımız müsait" açıklamasını yaptı.

Mart ayında toplanılacak

Başbakan Yıldırım faiz ve enflasyonun düşmesi için istişarelerin yapıldığını mart ayında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme yapılacağını, toplantının sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Erdoğan başkanlığında ilki 1 Şubat'ta gerçekleştirilen toplantılar ekonomi istişare toplantıları olarak da biliniyor. Toplantılarda faizlerin yatırımları destekleyecek seviyeye çekilmesi için gereken adımlar reformlar değerlendiriliyor.