Beştepe'de Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtım Programı gerçekleştirildi.

Sisteme katılmaya hak kazanan 19 şirkete belgeleri takdim edildi. Yatırım teşvik programında göre 23 projeye 135 milyar liralık destek sağlanacak. Teşvikler açıklandıktan sonra üç şirketin yatırım tutarı dikkat çekti. Sasa, 29 milyar lira, Tos Çelik 28 milyar ve Vestel 28,4 milyar liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan: Faizi düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fazla büyüme isabetli değil diyenler var, neden? Kıskançlık başka bir şey değil. Ya büyüme olmadıktan sonra ne işe yarar. Büyüme oranınız ne kadar artarsa o kadar güçlü olursa, işin aslı o. Türkiye büyüdükçe çalışanıyla, iş adamıyla, devletiyle hep birlikte kazanıyoruz" şeklinde konuştu.

Teşvik sistemi üzerinde 6 ay çalışıldığını bildiren Erdoğan, "Gelecekte cari açık, yüksek faiz ve borç prangasından kurtulmak için bugünden bu tedbirleri almak zorundayız" dedi. Erdoğan, "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi? Önce yüksek faizden yatırımcıyı kurtarmamız gerek" dedi.

Yıldırım: Ülkemizin rekabet gücü artacak

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye yatırıma, ihracata dayalı bir büyüme sürecine girmiştir" diye konuştu.

Yıldırım, "2017 yılının yatırımlarda yüzde 81 oranında bir artışla kapattık. Şimdi ulaştığımız bu rekor seviyeyi teknolojik değişim hamlesi ile taçlandırmak. Burada en önemli aracımız kendi kaynaklarımız ile sağlamak olacak. Biz Türkiye olarak Sanayi 4.0 sürecini ıskalamamak sürecindeyiz. Zamanın ruhunu en iyi okumak zorundayız. Teknolojik gelişme ile birlikte ülkemizin rekabet gücü de artacak" değerlendirmesini yaptı. Yıldırım, "Son 16 yılda ülkemiz yabancı doğrudan yatırımda 180 milyar doların üzerine çıktı" bilgisini paylaştı.

"Bu pakette birçok yenilikler var" diyen Yıldırım şöyle konuştu "Bu paket 135 milyar TL yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan 134 bin dolaylı istihdam sağlayacak. İhracatımıza 6 milyar lira üzerinde ilave bir katkı olacak. İhracata sağladığı yararların yanı sıra cari açığı da 19 milyar lira azaltacak bir proje paketi. Kısacası bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız, ihracat artışı ve ithalattaki azalma dolasıyla 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Zeybekci: Türkiye'de yatırımın sürdüğüne işaret

Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Yatırıma katılan şirketlerin çoğu ya yabancı ya da yabancı ortaklı. Bu da Türkiye'ye yatırımın sürdüğünü gösteriyor" dedi.

'Süper Teşvik' ile ilgili bilgi veren Zeybekci, "Proje bazlı yatırım teşviki sistemi kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar TL. Sistemde teşviklerin yüzde 75'i yüksek ve orta yüksek teşviklere ayrıldı" şeklinde konuştu. Zeybekci, bu yatırımların cari açığa etkisinin önümüzdeki 2-3 yıl içinde çok ciddi bir şekilde görüleceğini dile getirdi.

Yatırımlar hangi illerde yapılacak?

Yıldırım'ın açıklamasına göre teşvikin gerçekleştirileceği iller şu şekilde: İstanbul, Sakarya, Malatya, Adana, Hatay, Yalova, Niğde, Kahramanmaraş, Kayseri, İzmir, Siirt, Edirne, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Bingöl, Mardin ve Osmaniye.