Erdoğan'dan 'dolar' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarındaki yükselişin makul bir izahının olmadığını belirterek, "Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler" diye konuştu.

12 NİSAN, 20180
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Erdoğan'dan 'dolar' çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde TL'de yaşanan sert kayıp için,  "Döviz kurlarındaki artışın, makul, mantıklı, işin kitabına uygun hiçbir izahı yok" değerlendirmesini yaptı. 

Başkentray Projesi töreninde konuşan Erdoğan, "Ekonomide aktif rol oynayanlar, finans sektörünün içinde olanlar eğer Suriye'deki gelişmeleri kalkıp bahane ederek, buradan ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız, yanlış yaparsınız, bunları da gayet iyi biliyoruz, yeri geldiğinde bunun bedelini ödersiniz" şeklinde konuştu.

Cari açığın düşürülmesine yönelik ciddi bir adım atıldığını da belirten Erdoğan, "Sağda solda konuşulanlara bakmayın. Türkiye, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler" dedi.

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