Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz her kötülüğün hem anasıdır, hem babasıdır, faiz enflasyonun ana sebebidir. Dolayısıyla faizi aşağı çekmemiz lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz, oyuna geliyoruz, tezgaha geliyoruz" dedi ve seçilmeleri durumunda bunun üzerine gideceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdim Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Bizi ne kur spekülatörleri, ne faiz lobisi, ne derecelendirme kuruluşu maskesi altında gizlenen Türkiye düşmanları ilgilendirmez. Bizi buradaki ekonomi temsilcileri ilgilendiriyor. Bizim bakacağımız tek yer burasıdır" dedi.

"Namerde fırsat vermedik"

Erdoğan, "Çoğunluğu yurt dışı kaynaklı manüpilasyonlarla Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaya çalışanların önünü hep birlikte kestik. Onlar bizi küçük dalgalarda boğmaya çalıştı, biz hep birlikte ülkemizi küçük limanlara yanaştırdık. Yeri geldi kefen paramızı dahi sermayemize eklemek zorunda kaldık ama namerde fırsat vermedik. Hep birlikte sağlam durdukça, samimiyetle çalıştıkça rabbim önümüze sürekli yeni kapılar açacak" ifadelerini kullandı.

Dolarda hareketlilik arttı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Daha önce ticaret yapmış kazanmış, kaybetmiş biri olarak kendimi sizlerden biri olarak görüyorum. TOBB'u kendi çatım, kendi kuruluşum kendi evim olarak görüyorum. Burada farklı mezheplerden farklı inançlardan arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Bu farklılıklar bizim zaafımız değil, gücümüzdür. Sizleri hep birlikte kardeşim olarak kabul ediyorum.

Biz yalanlara çarpıtmalara çok açık olan ekonomiye ne kadar titizlikle yaklaşıyorsak, birileri de hoyratça bunun üzerine çullanıyor. Son günlerde de böyle bir hoyratlıkla karşı karşıyayız. Son günlerde küresel piyasalardan kaynaklı bazı gelişmeleri sizleri huzursuz etmek için kullanmaya çalışıyorlar.

Kredi derecelendirme kuruluşlarını bırakın, bunlar cambaz. Batmış komşuyu bunlar 4 derece birden yükseltiyor.

Seçime gidiyoruz, seçime gittiğimiz halde inşallah Türkiye ekonomisi kabına sığmayacak.

Elde ettiğimiz bu sonuçlar geleceğimiz için hepimize ümit ve güven veriyor. Türkiye kendi içinde sağlam durduğu müddetçe küresel piyasadaki olumsuzlukların üzerinden biz bir şekilde geliriz.

Büyüme bu sene ilk çeyrekte gelecek olan -şu anda görülen o- geçen yılın ortalamasına yakın bir şey bizim tahminimiz.

Milletimizin 24 Haziran'da yine tercihini istikrardan yana kullanacağından yana bir kaygım yok.

Madem piyasalarda bir tedirginlik var, öyleyse bunun teşhisini yapmak ve tedbirini almak bizim görevimizdir.

Geçen gün arkadaşlarla oturduk, değerlendirme yaptık, hemen ertesi gün o tedbirler kendini göstermeye başladı, hemen kur lehte oynamaya başladı.

Millet bana 'yola devam' dediği anda bu faiz belasından zaferle çıkacağımı söyleyeyim.

Faiz her kötülüğün hem anasıdır, hem babasıdır, faiz enflasyonun sebebdiir.

Enflasyon neden değil neticedir, faiz nedendir, dolayısıyla faizi aşağı çekmemiz gerek.

Biz faizi yüksek tutmakla övünüyoruz, oyuna geliyoruz, tezgaha geliyoruz.

Kısa, orta ve uzun vadeli bir takım tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik, bunların bir kısmı yürüyenlerdi, onları hızlandırdık.

Gidere yol açan tüm adımları yeni gelir kalemleriyle dengeleyerek bütçe disiplinine bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Açık piyasa ekonomisi Türkiye'nin vazgeçilmezidir. Uluslararası yatırımcıları özellikle ülkemize çekmeye, ülkemizdeki yatırımcıları da yeni yatırımlara teşvik etmeye ihtiyacımız var.

Bizim yüzde 7'nin altına düşmeyen hatta çift haneye giden büyüme rakamlarını hedeflememiz gerek.

Kısa sürede iki kat daha büyümeye ihtiyacımız var.

Aldığımız ve alacağız tedbirlerle piyasalara kasıtlı olarak pompalanan karamsarlığı seçime kadar dağıtacağız ve yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.