Fed'in yeni başkanından ilk mesaj

Fed’in yeni Başkanı Powell, kademeli faiz artışının Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmasında en etkili yöntem olacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell, piyasalara ilk mesajlarını verdi. Powell, faizlerde kademeli artışın süreceğine işaret ederken, enflasyonun izleneceği mesajını verdi.

ABD Kongresi'ne yaptığı sunumun metnine göre Powell şu açıklamaları yaptı:



“Fed, ekonominin aşırı ısınmaması ile enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine ilerlemesi arasında denge kuracak. Kademeli faiz artışı Fed'in enflasyon ve istihdam hedeflerine ulaşmasında en etkili yöntem olacak. Yakın dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmanın ekonomi, istihdam ve enflasyon görünümünde baskı yaratacağını düşünmüyorum. Bu yıl 12 aylık enflasyonun artacağını, orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanacağını düşünüyorum.”

YELLEN DA KADEMELİ MESAJI VERİYORDU

Fed, Janet Yellen'in başkan olduğu 2015'ten bu yana kademeli faiz artışı mesajı veriyor. Powell da konuşmasında bu ifadeyi kullandı.



Fed'in bu yılki ilk faiz artışını 20-21 Mart'taki toplantıda yapması bekleniyor. Fed'in politika faizi 1.25-1.50 aralığında bulunuyor.

Fed'in para politikasından sorumlu yetkililer bu yıl üç kez faiz artırılması gerektiğini düşünüyorlar.