Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, OECD’de Hindistan ile zirveyi paylaştı. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar" dedi.

Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, G-20’de en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu.







