"GTS kararı hedeflerimizle çelişiyor"

Ticaret Bakanı Pekcan, GTS kararının 75 milyar dolar hedefiyle çeliştiğini, uygulamadan ABD şirketlerinin de etkileneceğini söyledi.

17 MAYIS, 20190
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"GTS kararı hedeflerimizle çelişiyor"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin çelik vergisi ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kararlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pekcan, "ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, ABD ile ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmaları "kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini" de söyledi.

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