İstanbul İl Seçim Kurulundan mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'ye gelen Ekrem İmamoğlu, kokteyl salonunda meclis üyelerine hitap ettikten sonra başkanlık makamına geçti.

Mevlüt Uysal tarafından karşılanan İmamoğlu, görevi önceki başkandan aldı. Uysal, başkanlık mührünü İmamoğlu'na verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı.

Nihayetinde İstanbul halkının verdiği emaneti taşımakla görevli olduklarını dile getiren Uysal, "Bu seçimde, süreci hep beraber takip ettik. Şu anda, İstanbul İl Seçim Kurulu, mazbatayı Ekrem Bey'e verdi. Biz de emaneti, seçim hukuku gereği Ekrem Bey'e devrediyoruz. Süreci hep beraber takip ediyoruz. Nihayetinde halkın emanetçisiyiz. Bu emaneti şimdiye kadar taşıdık ve Ekrem Bey'e teslim ediyoruz. Mührü veriyoruz. Kendisine hayırlı olsun diyoruz." diye konuştu.

Uysal'dan sonra konuşan İmamoğlu, görevi kendisine devreden başkana teşekkür etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamının 16 milyon insanın bir emaneti olduğunu belirten İmamoğlu, "Bu emanet bizler için çok kutsaldır. Görev süremiz boyunca bu emanete hizmet etmekten elbette onur duyacağız. Geçmişten bugüne kimin emeği geçmişse, bu şehre kim hizmet etmişse onlara yürekten minnet ve şükran duygularımı belirtmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Uysal ve İmamoğlu karşılıklı olarak bir birlerine hediye takdiminde bulundu.

"Ayrım yapmadan yöneteceğiz"

Görevi devraldıktan sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasının önündeki otobüsten halka hitap etti.

İstanbul'da yaşayanlar arasında ayrım yapmayacağını ifade eden İmamoğlu, "Hangi ırktan ve mezhepten olursa olsun, ayrım yapmadan yöneteceğiz. Bu şehre ve bu güzel insanlara barış getiriyoruz barış, sevgi ve saygıyı getiriyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesi selamlıyorum. Kürdü, Türkü selamlıyorum. Bu şehrin Sünnilerini, Alevilerini selamlıyorum. Bu şehrin Hristiyanlarını, Ermenilerini, Rumlarını selamlıyorum." diye konuştu.

"Ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik"

Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmediklerini vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu şehrin vicdanından, ahlak ve merhamet duygusundan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu şehrin ve bu ülkenin değerlerinden vazgeçmedik. Ülkenin kurucu değerlerinden vazgeçmedik. Bu millette olan inançlarımızdan ve Mustafa Kemal Atatürk'ten vazgeçmedik. Kendimi, bu şehrin gençlerine, çocuklarına adayacağım. Birbirimize selam vereceğiz. artık ötekisi, berikisi, kıyıda köşede kalanı yok. Artık, kaymak tabakası, varoşu yok."

"Kimsenin aç kalmasına fırsat tanımayalım"

Haksızlığa ve hukuksuzluğa boyun eğmediğini, görevi boyunca da kimsenin hakkını yemediğini söyleyen İmamoğlu, "Sizin hakkınızı kimseye yedirmeyeceğim. Değerlerimiz, inançlarımız, ahlakımız, vicdanımız var. Bunlardan ayrılmayacağız. Size net olarak ifade edeyim. Küskünlüklerinizi, ayrılıklarınızı her şeyinizi bir kenara koyun. Artık, iyi düşünce, pozitif bakış ve bu şehrin insanlarını kucaklayan anlayışa hep beraber sarılalım. Kimsenin üşümesine fırsat tanımayalım. Kimsenin bu şehirde aç kalmasına fırsat tanımayalım." ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum"

İmamoğlu, şehrin bu işlerle buluşması için çok çalışacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her birinizin emeğine, birikimine ve tecrübesine mutlaka ihtiyacımız var. Size katılımcılık vaat ediyorum. Size şeffaflık, dünyanın en demokrat belediye başkanlığını vaat ediyorum. Çok çalışmamız lazım. Bugün görevi teslim aldık. Görev 16 milyon insan tarafından verildi. Yine bu şehrin insanları tarafından alınır. Bugün nasıl görevi teslim almışsak günün birinde biz de görevi bir başkasına layıkıyla teslim etmek isteriz. İhanet etmeden, bu şehri koruyarak, bu şehrin doğasına, havasına, tarihine ve suyuna sahip çıkarak. Bu şehri emanet alıp emanet edeceğiz. Benden önce bu şehre katkı sunmuş, emek vermiş, kendini adamış kim varsa tüm belediye başkanları şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum."

"Hep birlikte bir kez daha Anıtkabir'e gideceğiz"

İmamoğlu, güzel bir şehirde yeni bir yaşam vaat ettiğini anımsatarak, "Ama geçmişten beslendiğimi her yerde söylüyorum. Allah'ım beni aileme mahcup etme, beni doğduğum bu topraklara mahcup etme, beni bu millete mahcup etme, beni bayrağıma, Cumhuriyete ve Atatürk'e mahcup etme. Dolayısıyla görevimizi yerine oturtalım, süreci netleştirelim ondan sonra hep birlikte bir kez daha Anıtkabir'e gideceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim otobüsüyle başkanlık binasının önünden ayrıldı.

"İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına açılmıştır"

Ekrem İmamoğlu, görevi teslim almadan önce yaptığı konuşmada, "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldım. Toplumun demokrasiye olan inancına ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik, '16 milyonun hakkını yedirtmeyiz' dedik." diye konuştu.

"İBB'nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına, insanına bugün itibarıyla açılmıştır." diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Hizmet etmeye hızlıca başlayacağız"

"(İBB) Bir kişiye, bir gruba, bir partiye hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye bugün itibarıyla başlamıştır. Bu kentin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini biliyoruz ve hizmet etmeye hemen, hızlıca başlayacağız. Bu an itibarıyla devam eden süreçler var, bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizi, şehrimizde yaşayanlarımızın huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim kafamız net."

İmamoğlu, devir teslim öncesi yaptığı basın açıklamasında, "Mazbatamızı 16 milyon insanımız adına devir aldım" dedi.