Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkının olmadığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik." ifadelerini kullandı.

Eylem planına ilişkin Kurum, şöyle konuştu:"Ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır."

"Yaşanabilir Şehir Endeksi" oluşturulacak

Şehirlerin olgunluk seviyesinin tüm bileşenleriyle tespit edileceğini belirten Kurum, il il 'Yaşanabilir Şehir Endeksi' oluşturulacağını söyledi.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız."

Bakan Kurum, toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İBB'nin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkı yok"

Kurum, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tek taraflı olarak protokolden çekilme hakkının olmadığını bildirdi.

Kanal İstanbul projesi kapsamında arsa sahipleri haklarını bir plan çerçevesinde alacağını belirten Kurum, "Plan Belediye Meclisinden geçecektir ve o plan çerçevesinde yürütülecektir." diye konuştu.



