Mübadele dönemi Girit’ten Mersin Melemez (İhsaniye) köyüne yerleşen bir ailenin çocuğu olan Cemile Şen, 1958 Mersin doğumlu. Giritli Cemile’nin Yeri adıyla Melemez Köyü’nde kurduğu işletmesinde Girit ve yöreye has tatları tanıtarak bir kadın başarı öyküsüne imza attı. Toros Dağları’nın eteklerinde yarattığı başarısı öyküsüyle yöre kadınlarına rol model olan Şen, aynı zamanda Mersin mutfağının kültürel zenginliklerini de gözler önüne sermekte.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadınlar açısından taşıdığı anlam ve önemine dikkat çeken konuşmasında kulüp başkanı Ganime Turan, “Cinsiyet eşitliği için bir harekete geçme çağrısı da ifade eden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle Yılın Kadını Ödülü’nü Melemez köyünde bir başarı öyküsü yaratan Cemile Şen’e takdim etmek üzere toplandık. Öncelikle şunu söylemek isterim ki, Dünya Kadınlar Günü, bir kutlama değil, anma ve anlama günüdür. 8 Mart, kadınların karşılaştığı ayrımcılığın, şiddetin, bir kez daha dile getirildiği, çözüm üretilmesi gereken bir gündür. Kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri yeri alması için demokrasinin gerçek anlamda toplumda uygulanabilmesi önemlidir. Dolayısıyla kadınların haklarının sınırlandırılması, hiçe sayılması kabul edilemez. 8 Mart, kadının kendi haklarının farkında olması, bunlar için mücadele etmesi, özgür ve bilinçli olarak haklarını kullanması demektir. Konuşmamı Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle bitirmek istiyorum, ‘İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki, bir cinsin yarısı toprağa bağlı kaldıkça öteki yarısı göklere yükselebilsin’… Kendilerine sunduğumuz bu ödülü kabul ederek bizleri onurlandıran sayın Cemile Şen ve siz değerli üyelerimize saygılarımı sunuyorum”, dedi.