İhracata yeni plan geliyor

Küresel ekonomide yavaşlama işaretleri olduğunu belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu durumun olası etkilerinin göz önünde bulundurularak ihracat artışının devamı konusunda yeni pazarlara yönelik girişimlerin yoğunlaştırıldığını söyledi. Dünya gazetesinden Mehmet Kaya'nın haberine göre, Brexit’in Türkiye’yi olumsuz etkileyeceğini kaydeden Pekcan, uzun süredir hazırlıkları devam eden İhracat Ana Planının da ağustos ayı içinde kamuoyuna açıklanmasını planladıklarını duyurdu.

“Yeni pazarlar için çalışıyoruz”

Küresel ekonomiye yönelik büyüme tahminlerinin yüzde 3.6’dan, yüzde 3.3’e revize edildiğini, Almanya’nın büyüme tahminini yüzde 1.3’ten 0.4’e çektiğini hatırlatan Pekcan, “Dolayısıyla bizim en çok ihracat yaptığımız ülkelerden birincisi Almanya, ikincisi İngiltere. Dolaylı olarak bizi mutlaka etkileyecek. Biz de bu doğrultuda yeni pazarlar yeni ürünler yeni stratejiler nasıl geliştirebiliriz diye çalışıyoruz. Ama mevcut olduğumuz pazardaki gücümüzü ve ilişkilerimizi muhafaza ederek firmalarımızla ortak çalışmalar düzenliyoruz. Birebir firmalarla strateji üretiyoruz” dedi.

Brexit’in anlaşma olmadan gerçekleşmesinin Türkiye için ilave risk olduğunu belirten Pekcan, “Brexit, sürecinin anlaşmasız olması halinde de en çok etkilenecek ülkelerden birisi Türkiye. Geçtiğimiz ay İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox ziyaret etti. Onunla da ortak stratejiler ürettik” diye konuştu.

İhracat Ana Planının ağustos ayı içinde açıklanmasına çalıştıklarını da kaydeden Pekcan, “Çalışma aşamasında çok öneri geliyor. Bu önerinin altı ne kadar gerçekleştirilebilir diye bakıyoruz. O öneriyi bazen rafa kaldırıyoruz. İkinci, üçüncü aşamada değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyoruz. Kendi içimizde de son noktayı koymadık” ifadesini kullandı. Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli alanlarda 8 yasa taslağının hazır olduğunu ve TBMM gündemine alınması için sürecin devam ettiğini bildiren Pekcan, şöyle devam etti: “Hal yasası, elektronik çek, ürün güvenliği denetimi, perakende yasası ve gümrüklerle ilgili 21 maddelik bir taslak, ihtisas serbest bölgeleri, ve rekabet yasasındaki değişiklikler olarak yer alıyor.”

Kooperatifçilik geliştirmek isteniyor

Kooperatifçiliğin geliştirilmesi, profesyonel yönetimi ve şeffaflığını içeren bir taslak çalışması da yaptıklarını ileten Pekcan, üretici örgütleri ile kooperatiflerin birlikte çalışmasına imkan verecek bir düzenleme tasarladıklarını açıkladı.

Öte yandan e-ticaret sitelerinin tüketici açısından güvenli olduğunu göstermek amacıyla verilecek ve sitede görüntülenebilecek “güven damgası” için 230 başvuru alındığını, 2 tanesinin son aşamada olduğunu dile getiren Pekcan, “İnternetten alışveriş yapan birisi bence güven damgasını aramalı. Güven damgası varsa ‘bu site ile güvenli alışveriş yapabilirim’ anlamına geliyor. Güven damgası inceleme ve verilme süreçlerinde hızlanmaya ihtiyaç var” açıklamasında bulundu.

Bu arada, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son dönem gerilimlerin kendi temaslarında ABD tarafınca gündeme getirilmek istendiğini belirten Pekcan, “Washington'dayken (ABD) Ticaret Bakanı ile ortak gündemlerimizden biri S-400 ve F-35'ti. Ben bakana,’Biz Ticaret Bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. Ticaretimizi nasıl 75 milyar dolara çıkarırız. Bunu da ilgilileri konuşsun’ O da 'doğru' dedi. Biz o gün bugündür ‘ticaretimizi nasıl 75 milyara çıkarırız’ diye ortak çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.