Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye genelinde 71 bin ihracatçı firmanın finansal ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda TİM, 7 banka ile protokol imzaladı. Yenibosna’daki TİM Merkez binasında gerçekleştirilen protokole imzayı TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Umut Ülbegi, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz attı.

Protokollerle bankalar ihracatçı firmalara ayrıcalıklı hizmetler sunacak, çeşitli kredi tiplerinde, banka sermayeli veya Eximbank kaynaklı uygun koşullar sağlanacak. Gayrınakdi krediler anlamında teminat mektubu ve akreditif işlemlerine kolaylıklar getirilecek. Mevduat ürünleri, Hazine işlemleri, ticari kart hizmetleri, finansal kiralamalar, sigorta işlemleri gibi alanlarda ihracatçılara önemli ayrıcalık sağlanacak. Ayrıca bankalar, TİM ile iş birliği çerçevesinde ihracat ve ihracatın finansmanı konularına yönelik araştırma ve çalışmalarda yer alacak.

"Finansmana erişim ve maliyet en önemli sıkıntı"

İmza töreninde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin ihracatçıların en önemli derdi haline geldiğine dikkat çekti. Büyükekşi şunları söyledi:

“Yaptığımız protokollerle bizim amacımız firmalarımıza destek vermek. Yani: ‘Taşın altına elimizi koymak’. Hepimizim malumu; küresel piyasalar ve ülkemizde faizlerin yükseldiği bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu durum hem yatırımı hem de ihracatımızı elbette olumsuz etkiliyor.” Geçtiğimiz pazartesi 19 firmanın 23 proje için Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik Belgesi aldığını, planlanan yatırımın ise 135 milyar TL düzeyinde olduğunu vurgulayan Büyükekşi, “Ancak çok iyi biliyoruz ki, bankalarımızla ihracatçılarımız el ele verirse, bu rakamı çok daha yukarı rahatlıkla taşıyabiliriz. Borçlanma maliyetlerini azaltarak, ihracatçılarımızın iş yapmalarını kolaylaştırabiliriz” diye konuştu.

"Bankalardan pozitif ayrımcılık bekliyorum"

İhracatçı birlikleri yönetimine daha fazla kadın girmesi için TİM olarak pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade ettiklerini hatırlatan Büyükekşi, “Bankalar da ihracatçılara pozitif ayrımcılık yapsın. Türkiye’nin gerçekten sürdürülebilir büyümesini sağlayabilmesi, üretim, istihdamın artması, cari açığın azalması için ihracat ve turizm olmazsa olmaz. Bu nedenle protokolü çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

İhracatçının desteklenmesi ülke için önemli

Protokol töreninde banka yöneticileri de açıklamalar yaptı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ihracatçıların Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirecek en önemli unsurlar arasında yer aldığını söyledi. Arslan, “İhracatçılarımızın desteklenmesi demek, Türkiye’nin dış ticaret rakamlarının yükselmesi, ülkemizin uluslararası rekabette üst seviyelere çıkması ve insanlarımızın daha fazla refah içinde yaşaması demektir” dedi.

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, Türkiye’nin geleceğine fayda sağlayacak her projeyi sosyal sorumluluk olarak sahiplendiklerini söyledi. Ateş, “TİM ile imzaladığımız protokol çerçevesinde gerek kredi taleplerinde, gerekse dış ticaret destek hattı ve masraf paketlerimiz ile diğer ihtiyaçlarında TİM üyesi ihracatçılarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

Bütün şirketler sonunda ihracatçı olacak

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Türkiye’nin temel problemleri olan kur ve cari açığın ihracatla çözülebileceğini söyledi. Utku, “İhracatı daha iyi yapmak için bütün dünyada olmayan girişimcilik ruhuna sahibiz. Bütün şirketler eninde sonunda ihracatçı olacak” dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, ihracatçıların geçmiş yıllarda başarılı şekilde gösterdikleri müteşebbis ruhla yurtdışındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi. Şimşek, ‘İhracatçılarımıza tecrübe ve birimle finansal desteği sağlamaya hazırız” şeklinde konuştu.

"Pastadan pay değil, pastayı büyütmek istiyoruz"

Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, bankacılık sektörünün katma değerli ihracat yapılması konusunda teknoloji, marka ve Ar-Ge’nin finansmanı konusunda da farklı çalışmalar yapması gerektiğini dile getirdi. Oğuz, “Biz banka olarak pastadan pay almak değil pastayı büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz, üretimi, istihdamı destekleyen, ihracatı güçlendiren projelerin yanında güç olmaya devam ettiklerini vurguladı. Özoğuz, “Türk bankacılık sektörü olarak her zaman ihracatçılarımızın yanında yer almaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı Umut Ülbegi, TİM ile imzaladıkları protokol kapsamında, platformun gücünü yalnızca büyükşehirlerde değil, Anadolu’da daha da çok KOBİ’ye ulaştırmayı ve böylelikle Türkiye’nin kapsayıcı büyümesini desteklemeyi hedeflediklerini ifade etti.