AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Doksan beş maddelik yeni yasa tasarısında vatandaşlık, şehit/yakınları, ad-soyad düzenlemesi gibi konuları yer alıyor.

- Yeni düzenleme ile ihracat yapan iş adamlarına verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

- Dernekler Kanunu'nun "Genel kurul toplantısı ve organlara seçilenler ile üyelerin idareye bildirilmesi" başlıklı maddesi yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda dernekler, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri, üyeliğe kabul edilenler ile üyeliği sona erenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını 30 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlü olacak.

- Teklifle mahkeme kararı olmaksızın vatandaşların ad ve soyadlarını değiştirmesine imkan sağlayan uygulamanın süresi 3 uzuyor. Cumhurbaşkanı'nın süreyi tekrar uzatma yetkisi var.

- 18 yaşından küçükler Türk vatandaşlığından çıkarılmayacak ve reşit olduklarında kararları sorulacak.

- Türk vatandaşlığı iptal edilenlerin çocuklarının vatandaşlık hakkı, 18 yaşına kadar korunacak. 18 yaşını dolduran çocuk, Türk vatandaşlığını isteyip istemediğine kendisi karar verecek.

- Emniyet teşkilatına sağlanan ödül mekanizmasından sahil güvenlik ve jandarma personelinin de faydalanmasının önü açılıyor.