Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, ihracat artarken fiyat düşürmediklerini ve kilogram başı ihracatlarının 3,20 dolar seviyelerinde kaldığını belirterek, "Sektörün ihracatı nitelikli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Yıl sonunda yüzde 10'luk bir artışa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ev ve mutfak eşyaları sanayicileri, Avrupa pazarındaki etkinliklerini artırabilmek için bölgenin önde gelen ithalatçı ve zincir market satın almacıları ile Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da buluştu.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen etkinlikte, Türk mutfak sektörü firmaları Çek Cumhuriyeti ve çevre 8 ülkeden alıcılarla B2B görüşmeleri yaparak önemli iş bağlantıları gerçekleştirdi. Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı da etkinlik kapsamında ticaret heyetini ziyaret etti.

EVSİD Başkanı Burak Önder, Türkiye gibi ihracatı hedefleyen ülkelerin artık fuarların yanına farklı enstrümanlar koyması gerektiğini belirterek, Ticaret Bakanlığının Ur-Ge projelerinin bu anlamda çok önemli olduğunu vurguladı.

Kendilerinin düzenlediği sektörel heyetlerde sadece gidilen ülkelerin ithalatçı ve satın almacılarını değil aynı zamanda çevre ülkelerdeki ilgili kişileri de davet ettiklerini aktaran Önder, şunları kaydetti:

"Çek Cumhuriyeti'ne düzenlediğimiz sektörel heyette sadece Çekleri hedeflemedik, çevredeki 8 farklı ülkeden ithalatçı ve zincir market satın almacılarını da Prag'a davet ettik. Toplamda 35 farklı firma, Türk ev ve mutfak sanayici firmalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Biz bu modeli Ticaret Bakanlığının Ur-Ge projelerinden esinlenerek ürettik ve her defasında üzerine koyarak ilerledik. Yurt dışına düzenlediğimiz ilk heyetlerde önce B2B görüşmelerle başladık, sonra bunlara pazarda yaptığımız turları ardından da ön heyetleri ekledik. Şimdi ise görüşmelere firmaların ürünlerini sergilediği vitrinleri koyduk. Buraya yurt dışından gelen firmalara görüşeceği Türk firmalarla ilgili tüm bilgileri veriyoruz. Aynı şekilde Türk firmalar da yabancı alıcılarla ilgili tüm enformasyona sahip oluyor."

Önder, fuarlarda binlerce firma arasında çok kısıtlı görüşme imkanı bulunduğunu, bu tip heyetlerde ise işe odaklı verimli görüşmeler gerçekleştiğini dile getirdi.

Görüşmelerin daha özel, nitelikli ve butik hal almaya başladığına değinen Önder, "Biz fuar işini biraz 'terzi işi' hale getirdik." ifadesini kullandı.