Moderatörlüğünü Alternatif Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Kaaan Gür’ün yaptığı panele; Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, EY Parthenon Birleşik Krallık Başkanı Philip Dunne, Türk Telekom CEO’su Paul Doany ve TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener katıldı.

İlham Veren Liderler Yetiştirmeliyiz

Panelde söz alan Borusan Holding CEO’su Agah Uğur; “Genç kuşakların ilginç bir kariyer yaklaşımı var. Parça parça tamamlama deniyor buna literatürde. Deneme - yanılma yoluyla farklı işlere girip kendileri için en uygun olanını buluyorlar. Ayrıca yaptıkları her şeyde anlam arıyorlar. Bu kuşakların ilham verici liderlerle yola çıkması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde şirketlerin yapması gereken, ilham veren liderleri yaratmak ve yetiştirmek olmalıdır. Bizlerin sorumluluğu bu. Bu sayede geleceğin şirketlerini ortaya çıkarabiliriz” dedi.

Kadın Liderlerin Yetişmesine Özel Önem Veriyoruz

Panelde konuşan Eczacıbaşı CEO’su Atalay Gümrah, grubun 47 şirketini geleceğe hazırladıklarını söyledi. Gümrah; “Holding bünyesinde yetenek havuzu kurduk. Şu an 150 arkadaşımızı gelecek rollere hazırlıyoruz. Kadın liderliğini geliştirmek için 40 kadın arkadaşımızı da özel bir programla eğitiyoruz” dedi.

Şirketler Gelecekte Stratejilerini Veriye Göre Oluşturacak

EY Parthenon Birleşik Krallık Başkanı Philip Dunne ise; “Gelecekte de şimdi olduğu gibi yetenek ve deneyim geçerli olmaya devam edecek. Ama gelecekte lider, karar alırken sadece deneyimine değil büyük veriye bakacak. Hatta strateji, veri odaklı olarak şekillendirecek” dedi.

Hiyerarşik Olmayan Takımlar Başarıyı Getirecek

Panelde söz alan Türk Telekom CEO’su Paul Doany de; “Gelecekte kurumlarda herkes işinde lider olmalı ve takım çalışmasıyla şirketi dönüştürücü işlere odaklanmalı. Ama bu liderlik eskiden olduğu gibi hiyerarşik bir düzende olmamalı” şeklinde konuştu.

Gelişmekte Olan Pazarlar Hala 2. Sanayi Devrinde

Panelde konuşan TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, tarihte ne zaman bilimle zanaat birleşirse, bunu başaran mediyetlerin büyük sıçrama yaptığına değindi. Şener; “Uçak icat edildikten sonra 50 milyon yolcuya ulaşması 66 yıl aldı, televizyonun 50 milyon eve girmesi 22 yıl aldı, internet ise 50 milyon kullanıcıya 4 yılda ulaştı. Sanayi 4.0 bu kadar hızlı. Ancak bugün dünyanın %58’inde internet yok. Bu bölgeler daha ikinci sanayi devrinde. Hala bütün sanayi devrimleri devam ediyor” dedi.