İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Nisan 2018 dönemi sonuçları açıklandı.

Türkiye İmalat PMI nisan ayında 48,9 olarak gerçekleşti. PMI verisi, Türk imalat sektörü için daha zorlu faaliyet koşullarına işaret etti.

Yıla 7 yılın zirvesi olan 55.7 seviyesinde başlayan İSO Türkiye İmalat PMI, şubatta kısmi düşüşle 55.6 seviyesine, martta da sert düşüşle 51.8 oranına gerilemişti.

Piyasalardaki dalgalanma etkiledi

Anket katılımcıları sektördeki ılımlı yavaşlamanın büyük ölçüde piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtti. Türk imalatçıları tarafından alınan toplam yeni siparişler ikinci çeyreğin başında ivme kaybetti. Bunun yansıması olarak, firmalar işe alım ve satın alma faaliyetlerini yavaşlattı. Yeni siparişlerdeki yavaşlamaya rağmen üretimin artmaya devam etmesi olumlu bir gelişme olarak kaydedildi. Üretim büyümesi büyük ölçüde yeni yatırımlardan kaynaklandı.

Girdi maliyetlerinde artış sürüyor

Global ekonomideki güçlü büyüme dış pazarlardan alınan siparişlerin genişlemeye devam etmesinde etkili oldu. Talep koşullarındaki gelişmeler firmaların nisan ayında birikmiş işlerini azaltabilmesini sağladı. Diğer yandan, imalat sektöründeki enflasyonist baskılar nisanda güçlü düzeyde devam etti. Türk Lirasındaki değer kaybının etkisiyle girdi fiyatlarındaki yükseliş nisanda da sürdü. Girdi maliyetlerinde gözlenen trendin yansıması olarak, firmalar ortalama satış fiyatlarını ikinci çeyreğin başında artırmaya devam etti.

İstanbul'da imalat sektörü 12 ay sonra geriledi

Mart ayında 52,2 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da nisanda 49,2 olarak gerçekleşti ve İstanbul imalat sektörünün daha zorlu koşullarda faaliyet gösterdiğine işaret etti. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde zayıf piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti. Son anket verileri İstanbul imalat sektöründe yeni siparişlerin üst üste 12 aylık artışın ardından nisanda hız kestiğine işaret etti. Bunun yansıması olarak üretimde de ılımlı bir ivme kaybı yaşandı. İstanbul imalatçılarının ihracat siparişleri dirençli seyrini korudu. Veriler, global ekonomideki güçlü ortam sayesinde ihracattaki artışın nisan ayında da devam ettiğini gösterdi. İstihdamın artmaya devam etmesi anketin bir diğer olumlu gelişmesi olarak kaydedildi. Böylelikle istihdam üst üste on üçüncü ay olacak şekilde artmış oldu. Anket katılımcılarına göre, istihdam artışı ekonomik faaliyetlerde planlanan genişlemeden kaynaklandı.