İnanlar İnşaat'ın patronu Serdar İnan, Twitter hesabından açıklama yaparak şirketinin iflasını istediğini açıkladı.



Serdar İnan, 600 çalışanının maaşlarını ilk kez bu ay ödeyemediklerini belirtti.



İnan yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki şirketimizin mal varlığı rahatlıkla borçlarının kapanmasını sağlayacak seviyededir. Bu sebeple şirketimizin üzülerek iflasını istiyorum, ilgili resmi makamlardan ricam işlemlerin bu yönde yapılmasıdır, böylece hak sahipleri alacaklarını rahatlıkla alabileceklerdir." ifadesini kullandı.



FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

İnan, FETÖ'ye yardım gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturmalarla ilgili olarak, "Hiçbir suçum yokken yargısız infaza uğratıldım. Benim 16 Ağustos 2016'da açılan dosyam aradan 20 ay geçmesine rağmen iddianamesi yazılamadı. Suçsuzluğum tescillenemedi. Bankalardan ve müşterilerimizden gelen şüphe ve ithamlara resmi bir cevap veremedik. 20 ay önce üzerimize atılan bu zan ile 600 çalışanımızın ve taahhütlerimizin yükü bizleri maddi manevi bitirdi." ifadelerini kullandı.