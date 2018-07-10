İş dünyası yeni kabineden memnun

Yeni kabinenin dün açıklanması sonrası gözler ekonomi yönetimine çevrildi. Önceki gün yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ekonomi ile ilgili bakanlık sayısının 3'e indirilmesi ve açıklanan yeni kabinedeki isimler, iş dünyası tarafından pozitif karşılandı. İş dünyası temsilcilerinin yaptıkları açıklamalarda özellikle yapılan hamlelerle bürokrasinin ortadan kalkacağı dile getirildi. Reel sektör ayrıca kendi aralarından çıkan isimlerin bakan olmasının da sorunların daha kolay aşılmasına yardımcı olacağı ümidini taşıyor.

TÜSİAD: Seferberlik içinde çalışmaya devam

Dünyada ve Türkiye'de demokrasi, ekonomi ve teknolojiyle ilgili çok önemli sınavlardan geçilen bir dönem yaşanıyor. Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomi olmakla mümkündür. Güçlü bir Türkiye ekonomisi için hukuk devleti ilkeleri, başta Merkez Bankası olmak üzere denetleyici kurulların bağımsızlığı, AB'ye uyum sürecinin hızlanması, çağdaş bir eğitim sistemi, teknoloji temelli ve sürdürülebilir kalkınma politikaları son derece önemlidir. Bu konular başta olmak üzere; ülkemizi ileriye taşıyacak tüm alanlarda yeni yönetime başarılar diliyoruz.

Ekonomide, özellikle makroekonomik dengelerimizi sağlamlaştıracak yapısal, mali ve finansal tedbirleri içeren kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. İş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ülkemizin ilerlemesi için azim ve kararlılıkla seferberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: İş dünyasından isimlerin yer alması önemli

"Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan yeni kabinenin önümüzdeki bu yeni döneme uygun şekilde icracı isimlerden oluşmuş olduğunu memnuniyetle öğrendik. Özellikle iş dünyamızdan kişilerin kabinede yer almasını çok önemli görüyoruz. Yeni Ticaret Bakanımızın TOBB camiasından çıkmasından ayrıca gurur ve mutluluk duyduk. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Ruhsar Pekcan, iş dünyasının içinde yetişmiş, üst düzey yöneticilik yapmış, ekonomiyi yakından bilen, çok kıymetli bir iş kadınıdır. İş dünyamızın temsiliyeti karar alma süreçlerini hızlandıracak ve yapısal reformlar hayata geçirilmesini sağlayacaktır. Artık ekonomiye, reformlara odaklanarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etme zamanıdır. Yeni hükümetimizi kutluyor, tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz."

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan: "Katılımcı ve kapsayıcı bir yeni Türkiye inşa edilmeli"

“Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi kazandıracak adımlar hızla atılmalı. Demokrasi, Ekonomi, Bürokrasi ve Eğitim’de 4.0 zamanı. Tüm siyasi partiler uzlaşma temelinde katılımcı bir ruhla, kapsayıcı yeni bir siyaset ve yeni bir Türkiye inşa etmelidir. Yüksek katma değer, yüksek teknoloji ve yüksek verimlik odaklı bir üretim ve ihracat; Merkez Bankası’nın kurumsal bağımsızlığı, sene başından bu yana TL’de yaşanan değer kaybının iyi analiz edilmesi, faiz-büyüme-enflasyon ilişkisinin doğru kurgulanması, güven temelli yatırım ortamının

geliştirilmesi için adımlar atılması ve reformlardan vazgeçilmemesi; yani büyüme değil kalkınma odaklı

bir ekonomik model ve gelişmiş bir demokrasi anlayışı Türkiye’ye ihtiyacı olan dengeyi yeniden

kazandıracaktır.”

TİM Başkanı İsmail Gülle: Bürokratik işlemler hız kazanacak

"Cumhurbaşkanımız liderliğinde, ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak kadrolar artık belli oldu. Yeni sistemle birlikte artık bürokratik işlemler hız kazanacak, Hükümetin karar alma mekanizmaları daha hızlı ve etkin bir şekilde işleyecek”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Ekonomi atamaları bize güven verdi

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki teknik hakimiyetinin Türkiye’ye kazanç olarak yansıyacağına eminim. Ekonomiyle ilgili yapılan atamalar, iş dünyası olarak bize güven verdi. Bu isimlere bakarak ekonomi idaresinin kaptan köşküne çıktığını söyleyebilirim."

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: Reform ve değişim süreci başladı

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ciddi bir değişim ve reform süreci başladı. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, gönül gönüle, birlik ve beraberlik içinde aydınlık geleceğimize doğru yürüyeceğiz. Türkiye'nin hız kesmeden 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için ATO olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve hükümette görev alan tüm bakanlarımıza başarılar diliyoruz."

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan: Yeni kabine gelecek hedeflerini yükseltecek

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu yeni kabineyi, tarihe tanıklık ettiğimiz bu yeni döneme imza atacak olması bakımından son derece değerli buluyoruz. İş dünyası olarak, ekonominin emanet edildiği değerli ekibin, Türkiye’nin son 16 yılda kazanmış olduğu ivmeyi daha yukarı taşıyarak üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarını, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda yükselteceğine inanıyoruz."

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: İşler daha hızlı yürüyecek

"Kabinede iş dünyasını yakından tanıyan isimlere yer verilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni kabine ve daha hızlı karar alıp uygulayabileceğimiz bu sistemle erkler birbirinden ayrılacak, işler daha hızlı yürüyecek. Artık kaybedecek zamanımız yok. Süratle Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız gerekiyor."

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: İş yapma modeli değişmeli

"Türkiye artık farklı bir yönetim sistemine geçti. Biz dün olduğu gibi bugün de ülkemizin kalkınması gelişmesi için hep beraber çaba harcayacağız. Başarı çıtamızı daha da yukarılara taşımak için yeni bir oyun kurgulamak, iş yapma modelimizi değiştirmek zorundayız."

BMD Başkanı Sinan Öncel: Marka hedefi daha çabuk yakalanacak

"Günümüzde ülkelerin değeri sahip oldukları markalarla ölçülüyor. Türkiye’nin refah düzeyinin arttırmasının yolu da markalı ve katma değerli ihracattan geçiyor. Markalarımızın önünde engel olarak duran konulara yeni ekonomi yönetimi ile beraber hızla çözüm bulacağımızı inanıyorum. Karar alma süreçlerindeki hıza paralel olarak küresel ölçekte marka çıkarma hedefimizi de çok daha çabuk yakalayacağımızı düşünüyorum."

TGSD Başkanı Hadi Karasu: Karar verme süreçleri çok daha hızlanacak

"Bugün start alacak yeni dönemde çok daha hızlı, özel sektörün dinamizmine uyum sağlayabilecek bir siyasi otorite hedefinin gerçeğe dönüşmesini yürekten arzu ediyor ve diliyorum. Kamu yönetiminde istenen dönüşümün sağlanması TGSD olarak 2023 için ortaya koyduğumuz 25 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızı kolaylaştıracak. Yılda 40 milyar dolarlık üretim yapan ve 17 milyar dolarlık ihracata imza atan bir sektör olarak bugüne kadar hükümetlerimizle hep işbirliği halinde çalıştık. Yeni dönemde de bu işbirliği ve dayanışmanın devam edeceğinden hiçbir şüphem yok. Güçlü siyasal yönetimlerin oluşturacağı dinamizmle birlikte karar verme süreçlerinin çok daha hızlanacağına inanıyorum."

TÜROB Başkanı Timur Bayındır: Turizmci bakanımız sorunlarımızı iyi biliyor

"Sayın Mehmet Ersoy'un, Kültür ve Turizm Bakanı olmasını turizm sektörü için çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Sayın bakan, ülkemizin önde gelen otel, seyahat acentası ve hava yolu kuruluşu sahibi olarak sektörümüzün sorunlarını çok iyi biliyor. Turizmci yeni bakanımız Ersoy ile büyük hedeflere yürüyeceğiz."