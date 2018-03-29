İş dünyasında 'büyüme' sevinci

Türkiye ekonomisi 2017 yılının son çeyreğinde yüzde 7,3 büyürken, 2017 yılı tamamında ise yüzde 7,4 oranında güçlü bir GSYH büyümesi gerçekleştirdi.

İş dünyası ekonomideki bu büyümeden memnuniyetini dile getiren açıklamalarda bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin yıllık yüzde 7,4'lük büyüme oranıyla dünyada gıptayla bakılan bir ülke haline geldiğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, "G20'nin en hızlı büyüyen ülkesiyiz, OECD içindeyse 2. konuma yükseldik. Büyüme rakamları ülkemize moral verdi, iş âlemi için umut ve güven kaynağı oldu" dedi.

Hisarcıklıoğlu değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

"Olumsuz beklentilerini ve tahminlerini boşa çıkartmak suretiyle verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı derecelendirme kuruluşları ve uluslararası kurumlardan özür dilemiyoruz! Tüm bu tezviratlara kulağımızı tıkadık, ileriye bakarak yeni bir başarı hikâyesi yazdık. Türk müteşebbisleri, karşısına çıkarılan her olumsuzluğa, dışarında gelen ekonomik ve siyasal engellere rağmen neler yapabileceğini, Türkiye'nin ne kadar dinamik ve üretken olduğunu dünyaya bir kez daha ispatladı. Bu yüksek büyümeyle birlikte Türkiye, özel sektör-devlet işbirliğiyle tüm engelleri aşabildiğini gösterdi ve dünyaya çok güçlü bir mesaj verdi. Hükümetimizin iş âlemiyle istişare ederek hayata geçirdiği finansman, istihdam ve üretimdeki tarihi destekler, Oda-Borsa camiamızın öncülük ettiği TOBB Nefes Kredisi ve Kredi Garanti Fonumuz kanalıyla hayata geçirilmesini sağladığımız 250 milyar liralık reel sektör kredi kefaleti, çarkların yeniden dönmesini sağladı."

"Büyümemizin 0.15 puanı net ihracattan"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ise, yaptığı değerlendirmede; "2017 yılı başladığında, 2016’nın olumsuz etkilerimizi geride bıraktığımızı ve 2017 yılının artık ihracatımız ve ekonomimiz için bir Atılım Yılı olacağını ilan etmiştik. Bu beklentilerimize uyumlu bir şekilde ihracatımız yüzde 10,2 artarak dünya ortalamasının üzerinde yükseldi. 71 bin ihracatçımız 237 ülke ve bölgeye başarı ile ihracat gerçekleştirirken, bu sayede dünya ticaretinden aldığımız payı yüzde 0,89’a çıkardık. Son çeyrek büyüme rakamlarıyla birlikte 2017 yıl geneli büyüme oranımız da tüm G20 ülkelerini geride bıraktı." dedi.

Büyükekşi, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Bu veri ile şunu rahatlıkla söyleyebiliriz, geçtiğimiz yıl nasıl ki ihracatın motoru sayılan Almanya, Çin ve ABD gibi ülkelerden daha başarılı bir performansla ihracatımızı artırdıysak, aynı şekilde büyümenin motoru sayılan Çin, Hindistan gibi ülkeleri de büyümede geride bırakmayı başardık. Yakaladığımız bu güçlü büyümede ihracatçılarımız önemli bir rol oynadı. 7.4 oranındaki büyümemizin 0.15 puanı net ihracattan kaynaklandı. Bu katkıda ihracat tek başına 2.55 puan pozitif katkı sağlarken, ithalat ise büyümeye –2.4 puanlık katkı verdi. İhracatçılarımızı hem ihracat rakamlarındaki başarısı hem de büyümeye verdikleri katkılardan ötürü kutluyorum."

"Endişeler ortadan kalktı"

DEİK Başkanı Nail Olpak ise, 2017 büyüme verileri ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı. Olpak, Türkiye'nin 2017 yılının tamamında 7.4 büyümesinin iş dünyasının büyümenin sürdürülebilirliğine dair endişelerini ortadan kaldırdığını belirtti. Olpak, bu ivmeyle Türkiye'nin yabancı yatırımcı için cazibesini koruduğunun altını çizerek şunları söyledi; Aslında 2017'nin tamamı için ulaştığımız 7.4 seviyesi sürpriz değil, ülke olarak alkışlanacak bir başarıya imza attık. Üstelik açıklanan veriler arasında yer alan sanayi üretimi, reel kesim güven endeksi ve ihracat verileri ekonomistlerin 2018'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerini de olumlu yönde destekliyor."

"Uluslararası kuruluşlara önemli bir cevap oldu"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise,büyüme rakamlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kaan'ın açıklaması şu şekilde; "2013 yılından beri en hızlı yıllık büyüme oranına imza atan Türkiye ekonomisi, bu performansıyla G-20 ülkeleri içerisinde 1. sırada, OECD ülkeleri arasında ise 2. ülke olmayı başardı. Bu bağlamda yaşanan bu gelişmenin, Türkiye ekonomisinin güçlü ve istikrarlı yapısını görmezden gelerek ve birtakım tutarsız siyasi nedenlere dayanarak, Türkiye’nin büyüme öngörülerini düşük tutan ve hatta kredi notunu düşüren uluslararası kuruluşlara önemli bir cevap olduğunu düşünüyoruz. 2017 yılında başta Kredi Garanti Fonu (KGF) olmak üzere birçok yatırım odaklı teşvik paketinin devreye sokulması, sağlanan güçlü büyümede etkili olmuştur. Yıl genelinde yüzde 7,3 oranında artış kaydeden yatırımlarda yalnızca inşaat değil, makine ve teçhizat yatırımlarının da güçlü bir görünüm arz etmesi, büyümede sanayi sektörünün ağırlığının arttığını ifade etmektedir. Bunu destekler şekilde sanayi sektörünün katma değerinin 2017 yılı genelinde yüzde 9,2 oranında artış kaydetmesi, Türkiye ekonomisinde sanayinin çarklarının hızlı bir şekilde dönmeye devam ettiğini göstermektedir."

"Sanayi sektörü itici güç oldu"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise,, Türkiye ekonomisinin 2017 yılı büyüme rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu performans, 2017 yılında büyümenin en temel gücünün sanayiden geldiğini ve sanayi sektörünün diğer tüm sektörler için de itici güç olduğunu bizlere göstermektedir. Son zamanlarda sanayiye ve üretime verilen hiçbir destek boşa gitmiyor. İçinde bulunduğumuz zorlu döneme karşın hiçbir sanayicimiz yarına yönelik en ufak bir panik görüntüsü verip kendini kapatmadı. Bu da biz sanayicilerin ülkemize olan inancının bir göstergesidir. Cari açık, kurlardaki artış ve özel sektörün borç yükü gibi riskler dikkate alınarak, sanayicimizin performans ve moral motivasyonunun sürdürülebilir kılınması gerekmektedir." dedi.

"2018’de de en küçük bir taviz vermeyeceğiz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran ise, “Türkiye büyümede 7 yıldızı yakaladı. Yükselen ekonomilerin kutup yıldızı artık Türkiye’dir. Bu güçlü büyüme sadece ekonomimizin değil, bölge barışına yapacağımız katkıların ve dünyada gelişen ülkelere karşı duyulan güvenin de teminatıdır. 2017’deki yüzde 7.4’lük cesur büyümeden, 2018’de de en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Rekor büyüme başarısı aynı zamanda devletin çizdiği rotada Türk işçisinin emeği ve millileşme hamlesinin üretimdeki öncüsü Türk girişimcisinin azminin bir nişanı olmuştur.

"Reel sektör tarih yazmaya devam ediyor"

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 2017 yılı büyüme verisiyle ilgili değerlendirmelerini açıkladı. Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Türkiye, 2017 yılını yüzde 7,4’lük muhteşem bir büyüme oranı ile kapatmıştır. Türk reel sektörü tarih yazmaya devam etmektedir. İnşaat sektörü 2017 yılında yüzde 8,9’luk büyüme ile Türkiye’nin büyümesini sırtlamıştır.” dedi.

"Sanayinin performansı sevindirici"

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Dr. Ali Yücelen ise, kredi değerlendirme kuruluşlarının verilerine ve Türkiye’ye karşı sürdürülen negatif propagandaya rağmen Türkiye ekonomisinin Çin’in üzerinde bir performansla 7,3’lük büyümesini sevindirici olarak niteledi. Sanayinin, inşaatın da üzerinde olan, yüzde 9,2’lik performansının sevindirici olduğunun altını çizen Yücelen, Türkiye’nin büyümesinin ve kalkınmasının sanayi, ihracat ve girişimcilik sayesinde sürdürülebilir olacağını söyledi.

"Sanayinin yılı oldu"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ise, 2017 büyüme rakamlarını değerlendirerek, "2017 yılı yüzde 9,2’lik büyüme performansı yakalayan sanayinin yılı olmuştur.Bu başarının arkasında yatan iki temel güç bulunmaktadır: inanç ve yenilikçilik. İnanç, çünkü Türkiye’ye inanan bir sanayici, özel sektör var. Yenilikçilik, çünkü dümende statükoyu kıran, yenilikçi bir ekonomi yönetimi söz konusu. Bunun en güzel örneği kemer sıkmak yerine ekonomiyi büyütmek için Kredi Garanti Fonu’nun devreye sokulması ve piyasanın canlandırılması olmuştur. Mevcut paradigmayı kırarak KGF’nin canlandırılması ekonomi yönetiminde yenilikçi bakış açısının ne derece önemli olduğunu bize göstermiştir" ifadelerini kullandı."