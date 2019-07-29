İş liderleri tavla turnuvasında buluştu

Capital ile Ekonomist dergilerinin iş birliğiyle bu yıl ikincisi kez düzenlenen tavla turnuvasında, iş dünyasının seçkin isimleri kıran kırana bir mücadele sergiledi.

Aksoy Holding’in, Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’nda yapımı tamamlanmakta olan lüks konut projesi Epique Island, iş dünyasının önemli isimlerini tavla turnuvasında bir araya getirdi. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen turnuvanın ikincisi Epique Island’da düzenlendi. Turnuva, kıran kırana mücadelenin yanı sıra renkli anlara da sahne oldu. Sunuculuğunu Hakan Bilgin’in yaptığı turnuva, Capital ile Ekonomist dergilerinin iş birliğiyle, Batu Aksoy ve Rauf Ateş’in ev sahipliğinde iş dünyasının önemli isimlerini projedeki model villada buluşturdu.

EGE’nin ilk ve tek lüks villa yarımadası olan, ‘yalın ayak lüks’ anlayışıyla tasarlanan, çağdaş yatay mimarisi ve peyzajı ile Bodrum’da örnek bir proje olarak öne çıkan Epique Island, çok renkli bir tavla turnuvasına ev sahipliği yaptı. İş dünyasının liderlerini ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı turnuva, projede yer alan model villada gerçekleşti. Davetliler, turnuva öncesinde Epique Island’da yer alan, her biri panoramik deniz manzarasına sahip lüks müstakil villa seçeneklerini inceleme imkanı da buldu.

Davette, aralarında Adbel-Doğan Sevil, Cem Soysal, Yalçın Ayaydın, İsmet Ömer Öztanık, Gözde Akpınar ve Deniz Marşan’ın yer aldığı iş dünyasının ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri bir araya geldi. Bu seneki tavla turnuvasının şampiyonu ise Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın oldu.

Keyifli anlara sahne olan turnuva, Jehan Barbur Caz Dinletisi ile sona erdi.











