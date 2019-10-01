İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından; İİT Genel Sekreterleri, IsDB Grubu, ICDT ve SESRIC ile diğer dönemli kamu ve özel sektör paydaşlarının işbirliğinde düzenlenecek Konferans’ta; 2 gün boyunca Hükümetler ile CEO’lar arasında Kamu-Özel Sektör Temalı Görüşme Oturumları, Yarım günlük Hükümetler-CEO’lar Yuvarlak Masa Toplantısı, buna paralel olarak özel İşletme - Hükümet (B2G) toplantıları, İİT yatırımcılarının İİT bünyesindeki ve diğer potansiyel iş ortaklarıyla buluşturulacağı eşleşme toplantıları, üye ülkelerin Yatırım Teşvik Ajanslarının ve diğer ulusal ve uluslararası kurumların ülkelerindeki yatırım olanaklarını tanıtmalarına yönelik fuar stantları yer alacak.

Konferansta ele alınacak ana sektörler ise; Tarımsal işletme, Deniz Kaynakları ve Balıkçılık, Madencilik, Metal, Maden, Ulaştırma ve Altyapı, Kömür, Petrol ve Doğal Gaz, İşletme ve Hizmetler, Finansal Hizmetler, Endüstriyel Makineler, Donanımlar ve Araçlar, İletişim, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, Otel ve Turizm, Tekstil, Alternatif ve Yenilenebilir Enerji

Devlet ve Hükümet Başkanlarının yanı sıra, Yatırım, Sanayi ve KOBİ Bakanları ve ticaret müsteşarları, Yatırım Teşvik Ajanslarından Üst Düzey Temsilciler, İİT üye ülkelerdeki şirketlerin ve diğer önemli çok uluslu şirketlerin CEO’ları, Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının/Fonlarının Başkanları , İİT üye ülkelerdeki potansiyel yatırım fırsatlarını sergilemeleri için Uluslararası İş Dünyasından Liderler, Analistler, Ekonomistler, Hukuk Uzmanları, Akademisyenler, Risk Uzmanları, Uluslararası teşkilatlar ve çok taraflı ajanslar, Yatırım danışmanları ve ekonomi müşavirleri, Bölgesel Ekonomi Toplulukları, Ticaret Odaları, Ticaret konseyi temsilcileri Konferans katılımcıları arasında yer alacak.