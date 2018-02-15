"İşsizlikte bu yıl tek haneye ineceğiz"

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



İşsizlik rakamlarını yorumlayan Şimşek, "İstihdamda Türkiye büyük bir başarı hikayesi yazıyor. Geçen yıl 1 milyon 448 bin vatandaşa iş bulmuşuz, bu çok ciddi bir rakam. AB aynı dönemde 1 milyon 950 bin kişiye iş bulmuş. Bu muazzam bir başarı. Dünyada istihdam artışında ilk üçlerdeyiz. Türkiye'de işgücüne katılım oranı hızla artıyor. Bu yıl büyümenin program hedeflerinde gideceğini varsayarsak işsizlikte de tek haneye ineceğiz" dedi.

Ocak ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren Mehmet Şimşek, "Türkiye bütçede hedeflerini tutturmakla kalmadı, hedeflerden daha iyi performans sergiledi. Bütçe Türkiye'nin en güçlü taraflarından bir tanesi. Türkiye 2018'de de hedeflerini tutturacak. Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği şoklara karşı da elimizi güçlendiren en önemli unsur bu" diye konuştu.

"HAREKATIN ETKİSİ SON DERECE SINIRLI"

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Zeytin Dalı Harekatı'nın piyasalara yansımasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Etki sınırlı olacak demiştim şu ana kadar da öyle. Harekat başladıktan sonra dünyada enflasyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlandı. Türkiye göreceli olarak daha iyi bir performans gösterdi. Kur nisbeten istikrarlı. Faizlerde dünyada yükseliş trendi var. Dünyadan kopuk Türkiye'nin kötü performansı yok. Olup bitenleri harekatla ilişkilendirmek doğru olmaz. Harekat reel ve piyasa anlamında etkisi sınırlı olmuştur. Piyasalara etkisinin göreceli olarak son derece sınırlı olacağına inanıyorum. Türkiye'nin terör tehdidine karşı bir operasyon olduğu algısı hakim. Tek endişe ABD ile Türkiye karşı karşıya kalır mı? Bu yönde sorular alıyoruz dönem dönem. Terör konusu Türkiye'nin istikrarına, birliğine beraberliğine tehdittir. Biz müttefiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz."

"ENFLASYON YIL SONUNDA TEK HANEYE İNER"

Enflasyonun seyrini değerlendiren Şimşek şunları kaydetti: "Geçen sene hammadde fiyatları yüzde 30 artmış. Buradan kaynaklı enflasyon şoku yaşadık. Aralıktan itibaren aşağı yönlü trende girdi. Bu yılın sonu itibariyle tek haneye inecek. Merkez Bankası'nın tahmini yüzde 7,9. Biz tek haneye çekme konusunda güçlü bir irademiz var. En belirleyici faktör kur. Şimdi göreceli bir istikrar var. Liranın aslında reel olarak daha güçlü bir desteğe sahip olduğu kanısındayım. Güçlü bir büyüme performansı var. En kötüsünün geride kaldığını düşünüyorum. İkinci husus petrol fiyatları 45 dolardan 70 dolara kadar çıktı. Bu seviyelerde kalacağı varsayımıyla enflasyonist etki sadece kur üzerinden olur o da sınırlı olur. Gıda fiyatları konusunda çok boyutlu çalışıyoruz. Orada da hafif iyileşme olduğunu görüyoruz. Biz şu anda öngördüğümüz gibi tek haneye indirir hedefleri tutturursak beklentiler de iyileşir. Kamu fiyatları da zaman zaman etkili olabiliyor. Enflasyonun tek haneye inme ihtimalini yüksek görüyorum. Yılın ilk çeyreğinde inecek hafif belki tekrar yükselecek ama yeniden düşecek."