Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin’in ISTAC ziyaretinde iki ülke tahkim kurumlarının işbirliği potansiyeli değerlendirildi. Ziyaretin ardından, ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, Moskova Tahkim Merkezi ile anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin’in ISTAC ziyaretine Müşavir Alexander Bakustin de eşlik etti. İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Başkan Vekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu, Rusya delegasyonuyla iki ülkede gelişen ticari ilişkileri, tahkim uygulamalarını ve kurumsal açıdan tahkimde işbirliği imkânlarını değerlendirdi. Ziyarette, İstanbul ve Moskova tahkim kurumları arasında anlaşma imzalanması kararlaştırıldı. Başkan Ziya Akıncı, Rusya Federasyonu Tahkim Merkezi ile imzalayacakları anlaşma sayesinde ISTAC’ın uluslararası etkinliğini artıracağını vurguladı. Başkan Vekili Çıkrıkçıoğlu ise, İran ve Katar’dan sonra Rusya ile imzalanacak anlaşmayı, kurumun uluslararası ilişkileri açısından çok önemsediklerini belirtti.

Önümüzdeki günlerde ISTAC ile Moskova Tahkim Merkezi arasında imzalanması planlanan anlaşmayla iki tahkim merkezi çok yönlü işbirliği zemini bulacak. Öncelikle Türk ve Rus iş dünyasının uyuşmazlıklarını karşılıklı olarak tahkim yoluyla çözmeleri konusunda harekete geçilecek. İstanbul ve Moskova’da konferans, eğitim ve seminerler düzenlenecek, fuarlara katılım sağlanacak. Böylece iş dünyasının uyuşmazlıklarını daha hızlı ve dostane olarak çözmeleri için karşılıklı işbirliği mekanizmaları işletilecek.

İstanbul Tahkim Merkezi uluslararası tahkim kurumları ile işbirliği yönünde ilk adımı Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi TRAC (Tehran Regional Arbitration Centre) ile atmış, ortak çalışmalar kapsamında Fransa, İran ve Türkiye’de konferanslar düzenlenmişti. Bu yönde ikinci adım, geçtiğimiz mart ayında Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi QICCA (Qatar International Center for Conciliation and Arbitration) ile anlaşma imzalanarak atıldı. ISTAC, Moskova Tahkim Merkezi ile başlatacağı işbirliği sonucu, Rusya’da ve bölge ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedefliyor.