Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi (QICCA) ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) arasındaki anlaşmayla bölgede uyuşmazlık çözüm uygulamaları ve tahkimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) uluslararası alanda etkinliğini artırma yönünde yeni bir adım daha attı. Katar Uluslararası Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi (QICCA) ile ISTAC arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla bölgede alternatif uyuşmazlık çözüm uygulamaları ve tahkimin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Katar Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim Merkezi konumundaki QICCA (Qatar International Center for Conciliation and Arbitration) ile ISTAC arasındaki işbirliği anlaşması için, Doha’da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Tahkim Konferansı sırasında imza seremonisi düzenlendi. Anlaşmaya QICCA Uluslararası İlişkiler Yönetim Kurulu Üyesi Şeyh Dr. Sani bin Ali Al-Sani ve ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı imza attı.

Anlaşmaya göre iki tahkim merkezi ortak konferans, seminer ve eğitim programları düzenleyerek aralarındaki işbirliğini daha ileriye taşıyacak. Ayrıca ISTAC ve QICCA, tahkim davaları için İstanbul ve Doha’da birbirlerinin toplantı ve duruşma salonlarından, tercümanlık hizmetlerinden de faydalanacak. Bölgesel tahkimin geliştirilmesi için her iki kurumun deneyimlerini paylaşmaları da öngörülüyor.

Bu arada, Doha’daki konferansa konuşmacı olarak katılan ISTAC Başkanı Prof. Dr. Akıncı, Türkiye’nin tahkim kurumunu tanıttı ve İstanbul Tahkim Merkezi’nin gerek bölgesel gerekse uluslararası açısından sunduğu avantajları anlattı.

İstanbul Tahkim Merkezi daha önce de Tahran Bölgesel Tahkim Merkezi (TRAC) ile işbirliğine yönelmişti. ISTAC ve TRAC tarafından Paris, Tahran ve İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen seri konferanslar iki ülkenin tahkim uzmanlarını buluştururken, bölgesel tahkimi geliştirme arayışlarına da zemin yarattı.

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