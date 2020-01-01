İstanbul Havalimanı’nda yeni dönem

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi AŞ’nin TÜRSAB’a yaptığı bildirime göre acenteler, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yolcularını gümrüklü salon çıkış kapısı önünde karşılayamayacak.

İGA’nın TÜRSAB’a yaptığı bildirime göre acenteler, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yolcularını gümrüklü salon çıkış kapısı önünde karşılayamayacak. Airport’un haberine göre alınan kararda, “Terminal Gelen Yolcu Katı gümrüklü salon çıkış kapısı önünde karşılama alanına, yolcu yakınları dışında, karşılama amacıyla gelerek elinde karşılayacağı kişilerin ismi, firma adı, numarası vb. pankart, döviz vb. bulunduran veya asan kişilerin bahse konu alana alınmayarak terminal dışına alınması ya da İGA Meeting Lounge alanına yönlendirilmesi uygun görülmüştür” denildi.

BEKLEME SALONU PARALI OLACAK

Gümrüklü salon çıkış kapısı yerine acentelerin yönlendirileceği IGA Meeting Lounge Alanı ise paralı olacak. Yolcularını karşılamak isteyen acenteler, IGA Meeting Lounge Alanı’nı kullanabilmek için ”kontör” satın almak zorunda. Satın alınacak kontörler, 1 Ocak – 31 Mart tarihleri arasındaki ücretsiz olacak. Daha sonra alınan kontörler ise 1 yıl boyunca geçerli olacak.

REZERVASYON ŞART

Kontörü olsa dahi acente, uçak indikten sonra ‘yolcu karşılama’ rezervasyonu yapamayacak. Bu nedenle karşılanacak yolcu için önceden rezervasyon yapılması gerekiyor. Rezervasyon yapıldığı anda da acentenin daha önce satın aldığı kontör mevcut bakiyesinden düşecek.

BİR YOLCU BİR KONTÖR

Ücretlendirme ise bir yolcu başına bir kontör şeklinde uygulanacak. Karşılanacak yolcu sayısı 20’nin üzerine çıktığında ise, Meeting Lounge alanında karşılanamayacak. Acenteler yaptıkları rezervasyonu 6 saat öncesinden iptal edebilecek. Bu durumda rezervasyon esnasında kesilen kontörler, acentenin bakiyesine geri yüklenecek.



