19 firmaya ait 23 projeyle ilgili teşvik belgeleri verildi. Bu projelerle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor.

Büyüklüğü 135 milyar lirayı bulan teşvik paketinin ayrıntıları belli oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Proje Baz Teşvik Sistemi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

2017'de hazırlıkları tamamlanan yatırımlara teşvik belgesi dağıtımı yapıldı.

23 PROJEYE TEŞVİK



Ekonomi Bakanlığı'nca, Türkiye'nin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma ve teknolojik dönüşümünü sağlama hedeflerini gerçekleştirebilmek için geliştirilen teşvik sistemi kapsamında, petrokimya, savunma sanayisi, ulaşım sistemleri, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay gibi sektörlerde yatırım tutarı yaklaşık 135 milyar lira olan 19 firmaya ait 23 projeyle ilgili firmalara teşvik belgeleri verilecek.

35 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bu projelerle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan istihdam yaratılması öngörülüyor. Söz konusu projeler ile yaratılacak dolaylı istihdamın ise 134 bin kişinin üzerinde olması bekleniyor.

CARİ AÇIĞA 19 MİLYAR DOLARLIK KATKI



Yatırımların hayata geçirilmesiyle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolar olumlu etki yaratılacağı öngörülüyor.

TEŞVİK ALACAK ŞİRKETLER

Teşvik belgesi almaya hak kazanan firmalar şunlar:



Alvimedica,

Assan,

Atayurt,

BMC (4 adet proje),

CFS,

Dow Aksa,

Ekore,

Ersan,

SASA (2 adet proje),

İpek Mobilya,

Most Makine,

Siirt Bakır,

Metcap Enerji,

TUSAŞ,

Oyak Renault,

Yıldız Metalurji,

Vestel,

Sütaş,

Tosyalı.