Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Malatya İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu.

"Artık finansal kaynaklarımızı ithalatı desteklemek için kullanmayacağız" diyen Bakan Albayrak, bugün 3 kamu bankasının istihdam odaklı 4 yeni ürünü hizmete alacağını açıkladı.

Reel sektörün finansal olarak desteklendiği yeni bir döneme girildiğini ifade eden Albayrak, "Bankalarımızın istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içeresinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte dört yeni ürünü hayata geçireceğiz. Kamu bankaları, kurumsal kredi faizinde indirim yapacak.

Bankalarımız, 1 Kasım itibarıyla reyting oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirilerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlar 2014 yılı nisandan bu yana en düşük ticari kredi faiz oranı. Yeni iki üç paket daha hazırlıyoruz. Kurumsal kredi faizlerinde 200 puan indirim olacak." dedi.