Kapasite kullanımı 0,2 puan arttı

Merkez Bankası aralık ayı imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre aralık ayında kapasite kullanım oranı 0,2 puan arttı ve yüzde 77 oldu.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.
2019 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1794 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti.