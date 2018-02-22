Kapasite kullanımı geriledi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,8 seviyesine geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanımı ise 0,1 puan artışla yüzde 78,8 oldu.

Şubat ayında mal gruplarına göre kapasite kullanımına bakıldığında; gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, dayanıklı tüketim malları ve yatırım mallarında azalış görülürken, ara mallarda artış gözlendi.

Kapasite kullanımı yılın ilk ayında 0,8 ve 2017 Aralık'ta 0,9 puan gerilemişti.