Kasım'da dış açık 2.23 milyar dolara çıktı

Kasım ayında dış ticaret açığı %232,2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi.

31 ARALIK, 20190
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Kasım'da dış açık 2.23 milyar dolara çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,1 artarak 15 milyar 503 milyon dolar, ithalat %9,7 artarak 17 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %232,2 arttı

Kasım ayında dış ticaret açığı %232,2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayında %95,8 iken, 2019 Kasım ayında %87,4'e geriledi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat %1, ithalat %3,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Kasım ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %1, ithalat %12,7 arttı.



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