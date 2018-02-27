KDV düzenlemesi Meclis'e gönderildi

Başbakan Binali Yıldırım, şirketlerin KDV iadelerinin hızlandırılacağını ve üç ayı aşan KDV iadelerinde bekleyen tutarlara faiz verileceğini açıkladı. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan KDV düzeninde köklü değişiklikler yapılan tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, KDV küçük ve mikro işletmeler için de “tek oranlı” KDV düzenlemesi, devreden KDV’nin iadesi, bekleyen KDV iadelerine faiz uygulanması gibi yapısal değişiklikler yapılıyor. Oluşacak yeni iş yükünü karşılamak amacıyla tasarıyla serbest muhasebeci mali müşavirlere de KDV raporu düzenleme yetkisi verilecek.

Tasarının TBMM’ye sunulmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, düzenlemenin yatırım, üretim ve ihracatı destekler niteliğine işaret ederek, işletmeler üzerindeki ilave finansman yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Devreden KDV’nin iadesi sistemi getirildi

Tasarıyla, özellikle yatırım aşaması ve stoklara üretimde oluşan ve ödendiği halde indirilemeyen sonraki döneme kalması nedeniyle “devreden KDV” olarak adlandırılan KDV yüklerinin kamu tarafından iadesi getiriliyor. Bunu engelleyen madde yürürlükten kaldırılacak ve devreden KDV’nin 12 ay içerisinde indirilememesi halinde mükellefe iadesi yapılacak. Bakanlar Kurulu’na bu süreyi 3 aya kadar indirmesi yetkisi verildi.

Birikmiş devreden KDV’ler ödenecek

Tasarıyla, şimdiye kadar oluşmuş, kayıtlarda yer alan “devreden KDV”lerin ödenmesi de mümkün hale getirildi. Bakanlık, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV’nin nakit olarak ya da diğer vergilerden indirim yoluyla ödenmesine imkan sağlıyor. Öteme takvimini Maliye Bakanlığı belirleyecek. Maliye Bakanlığı bu ödemeleri yapmadan önce geçmiş yıllara yönelik vergi incelemesi yapacak.

Tek oranlı KDV Türk sistemine giriyor

İşletme esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbabı, aldıkları ürün-hizmetteki KDV kaç olursa olsun, tek oranlı bir KDV yükümlülüğüne tabi olabilecek. Böylece esnafların vergiye uyumu artacak ve daha fazla belge toplama eğiliminde olacaklar. Aynı kapsamdaki şirketler, KDV beyanını takip eden ay içinde KDV’lerini ödeme zorunluluğu, takip eden ikinci aya uzatıldı.

Zamanında yapılmayan iadeye faiz işleyecek

Tasarıyla, kamunun üç ay içinde yapmayı tamamlayamadığı iadelere, beklediği süre içinde faiz ödenecek. Ayrıca, kurumsal kapasitenin artırılması için VDK bünyesinde yeni bir grup başkanlığı kurulacak.