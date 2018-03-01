"KOBİ tanımı değişiyor, destek artıyor"

Başbakan Binali Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığında (KOSGEB) "5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni"ne katıldı.

KOBİ'lerle ilgili bir müjdemiz var" diyen Yıldırım yaptığı konuşmada, "Ülkemiz gelişti, kalkındı ama KOBİ tanımı aynı kaldı. Bu da işletmelerimizin işini zorlaştırıyor. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcimizin desteklerden faydalanması için KOBİ'ler için bir üst sınır konulmuş destekte. 40 milyon... Şimdi bunu biz 125 milyon liraya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- İnanıyorum ki bu binada ülkemiz için orta ve küçük işletmelerimiz için çok güzel işler yapacaksınız. Türkiye'nin kalkınması özel sektörün gücü ile oluyor. Zannedilir ki devlet eliyle kalkınıyoruz. Bugün, yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Yıla baktığımız zaman 128 milyar kamu yatırımı, özel sektörün ise 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Türkiye kolay kolay bölgesel ve küresel krizlerde etkilenmiyor ve istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

-PMI endeksine bakıyor piyasalar. Son 7 yılın en yüksek düzeyindeyiz. Türkiye'nin ekonomisine güveni ifade ediyor. 16 yılda AK Parti iktidarlarının Türkiye'de inşa ettiği güven ve istikrar ortamı yatırımcılarımızın orta ve uzun vadede plan yapmasına vesile oldu.

- Sanayicilerimiz artık geleceği hesaplıyor. Buna göre yatırım kararını veriyor. İşini geliştirmek ya da iş kurmak isteyen tüm girişimciler kendi işine odaklanabiliyor. Bizim en büyük kaynağımız insanımızdır. Petrole, doğalgaza, elmasa güvenenler bir süre sonra açıkta kalabilir. Yetişmiş kaliteli insan kaynağı olanlar nesilden nesile bu kaynak ile yollarına devam ederler. Bütün insanımıza güveniyoruz.

- Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize ve engellilere ilave istihdam sağlayan özel sektöre, girişimciye biz de ilave prim desteği sağlıyoruz. Sanayimiz müthiş bir şekilde yatırıma ve üretime devam ediyor. Sanayi üretimimiz arttı.

- Ocak 2018'de Türkiye genelinde, 9 bin 631 yeni şirket kuruldu. Kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum.

- Bu sene kamu yatırımlarının toplamı 128 milyar. Özel sektörün yaptığı yatırım 900 milyarın üzerinde. 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin övüneceği, gurur duyacağı bir özel sektörü var. Bu da bizim gelecek güvencemizdir. O yüzden Türkiye kolay kolay küresel, bölgesel krizlerden etkilenmiyor ve ekonomide istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

- 33 yıllık Katma Değer Vergisi Yasası'nı kökünden değiştiriyoruz. Aslında bu bir değişiklik değil, bu bir reform. Bunun içinde ne var... Vatandaşın devletten alacağı biriken KDV'si bir takvime göre ödenecek. Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse, ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek.