"KOBİ’leri ihracatçı yapmalıyız"

Moderatörlüğünü Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze’nin yaptığı panele; Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu ve Halkbank CEO’su Osman Arslan katıldı.

Teknolojik Dönüşümü Tamamlıyoruz

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, yıl sonuna kalmadan borsanın teknolojik dönüşümünü tamamlamış olacaklarını belirtti. “Yeni ürünlerle yerli yatırımcıların ilgisini daha çok çekmek istiyoruz” diyen Karadağ; “Makro göstergelerde 2017 senesi, Türkiye için başarılı bir toparlanma yılı oldu. Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki hisselere talebi gayet yüksek. Önümüzdeki dönemde yerli yatırımcıyı da cesaretlendirici hamleler yapacağız” şeklinde konuştu.

KOBİ’leri İhracatçı Yapmalıyız

Halkbank CEO’su Osman Arslan; KOBİ’lerle çok önemli bağları bulunduğunu, 1.6 milyon esnafa ulaştıklarını belirtti. “KOBİ’lere 2017’de en fazla kredi veren banka biziz. KOBİ’leri ihracatçılara dönüştürmek için çalışıyoruz. KOBİ’leri dünyaya açacak hamleleri yapmayı hedefliyoruz” diyen Arslan, bankaların şirketlere standart değil uzmanlaşmış ürünler ve hizmetler sunması gerektiğinden bahsetti.

Finansmanda Sürdürülebilir Projelere Öncelik Veriyoruz

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı; küresel ölçekte 2025 senesine kadar 100 milyar dolarlık bir miktarı teknolojiye yatırım yapan şirketlere kullandırma yönünde bir taahhütte bulunduklarını anlattı. Kervancı, sürdürülebilir yatırımlara destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Başarılı Banka Olmanın Tanımı Değişti

Citibank CEO’su Serra Akçaoğlu da günümüz bankacılığında hız ve maliyetlerin aşağıya çekilmesinin çok önem kazandığını belirtti. Gelecekte bankaların başarısının karlılıklarına göre ölçülmeyeceğini söyleyen Akçaoğlu; “Finanse ettiğimiz firmaları dünyaya ne derecede açıyoruz, önemli olan bu. Başarımız buna göre ölçülecek” dedi.